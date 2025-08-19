Pakistan annual contracts: एशिया कप के बाद बाबर-रिजवान को दूसरा झटका?, श्रेणी बी में खिसके, देखिए लिस्ट

अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 19, 2025 14:48 IST2025-08-19T14:46:41+5:302025-08-19T14:48:50+5:30

Pakistan annual contracts Babar Azam and Mohammad Rizwan demoted no players in Category A PCB big decision out asia cup 2025 | Pakistan annual contracts: एशिया कप के बाद बाबर-रिजवान को दूसरा झटका?, श्रेणी बी में खिसके, देखिए लिस्ट

file photo

googleNewsNext
Highlights30 खिलाड़ियों को श्रेणी 'बी', 'सी' और 'डी' में रखा है। केंद्रीय अनुबंध एक जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।मोहम्मद रिजवान को एक पायदान नीचे श्रेणी 'बी' में रखा गया है।

लाहौरः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने केंद्रीय अनुबंध पाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें बाबर आजम और वर्तमान वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान को एक पायदान नीचे श्रेणी 'बी' में रखा गया है। पीसीबी को असल में कोई भी क्रिकेटर एलीट श्रेणी में शामिल होने लायक नहीं लगा और उसने 30 खिलाड़ियों को श्रेणी 'बी', 'सी' और 'डी' में रखा है। केंद्रीय अनुबंध एक जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।

पाकिस्तान के केंद्रीय अनुबंध पाने वाले खिलाड़ी इस प्रकार हैं:

श्रेणी बी (10 खिलाड़ी): अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी।

श्रेणी सी (10 खिलाड़ी): अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील।

श्रेणी डी (10 खिलाड़ी): अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफयान मोकिम।

Open in app
टॅग्स :Babar AzamMohammad RizwanPakistan Cricket BoardPCBबाबर आजमपाकिस्तान क्रिकेट बोर्डपाकिस्तान क्रिकेट टीम