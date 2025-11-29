PAK vs SL: पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर जीता त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल

Pakistan vs Sri Lanka, Final: पाकिस्तान ने शनिवार को श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर त्रिकोणीय श्रृंखला का फाइनल जीता। रावलपिंडी में हुए खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 20 ओवर में जीत के लिए 115 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे मेजबान देश ने 18.4 ओवर में अपने 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया।

इस जीत से इस साल 34 टी20आई में इसकी 21वीं जीत हो गई है - जो कि एक कैलेंडर वर्ष में पाकिस्तान की सबसे अधिक जीत है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में घरेलु परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। विरोधी टीम को अच्छी शुरुआत और ठोस आधार मिलने के बाद भी स्पिन के साथ जोरदार जवाब देने के तरीके ढूंढे और बल्लेबाज आमतौर पर गेमप्लान बनाने में अच्छे थे।

श्रीलंका का स्कोर 84/1 था, लेकिन नवाज, अबरार और सैम ने मिलकर श्रीलंका की बल्लेबाजी को फिर से ध्वस्त कर दिया, इससे पहले कि तेज गेंदबाजों ने भी इसमें शामिल होकर अंतिम 16 रन पर 8 विकेट गंवा दिए। यह 150 रन की पिच थी और 115 रन बनाना हमेशा ही आसान होता है। मेजबान टीम को अच्छी समझदारी भरी शुरुआत मिली।

सैम अयूब (36 रन) और साहिबज़ादा (23 रन) ने पहले विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की। फिर बाबर (नाबाद 37 रन) ने यह सुनिश्चित करने के लिए एंकरिंग पारी खेलकर ड्रेसिंग रूम में यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई घबराहट न हो।

Pakistan clinch the T20I tri-series defeating Sri Lanka in the final in Rawalpindi 💪#PAKvSL 📝: https://t.co/MF3tvaLvQFpic.twitter.com/Vh4Emt8u2b — ICC (@ICC) November 29, 2025

इससे पहले श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गई। हालांकि कामिल मिसरा की 59 रनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 19.1 ओवर में 114 रन पहुंच सका। शाहीन शाह की घातक तेज गेंदबाजी और मोहम्मद नवाज की स्पिन गेंदबाजी के सामने श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक सकी। दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट चटकाए।