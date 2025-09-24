PAK vs SL Asia cup 2025: एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में पाकिस्तान ने मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। यदि 25 सितंबर को होने वाले भारत-बांग्लादेश मुकाबले में टीम इंडिया बांग्लादेश को हरा देती है तो श्रीलंका आधिकारिक रूप से इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। 134 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 138 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

इस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने श्रीलंका को 133 रनों पर रोकने में शानदार काम किया। शाहिद अफरीदी ने 3 विकेट लिए, जबकि हारिस रऊफ को दो सफलताएं मिलीं। कामिंडु मेंडिस के 50 रनों के अलावा, किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज ने कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया। हालाँकि श्रीलंकाई गेंदबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं बनाए। फखर की टाइमिंग के लिए संघर्ष करने के बावजूद, पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की और रन रेट से आगे रहा। 45/0 से, वे 57/4 पर फिसल गए, जिसमें वानिन्दु हसरंगा ने कुछ विकेट लिए।

वहीं जब चमीरा ने मोहम्मद हारिस को आउट किया, तो ऐसा लगा कि हम एक करीबी मुकाबला देख सकते हैं। लेकिन नवाज और हुसैन तलत ने शानदार नाबाद अर्धशतकीय साझेदारी के साथ श्रीलंका की उम्मीदों को बुझा दिया। तलत, जिन्होंने पहले दो महत्वपूर्ण विकेट लिए, उन्होंने बल्ले से नाबाद 32 रनों की पारी खेली। जबकि नवाज ने 24 गेंदों में नॉट आउट रहते हुए 38 रन बनाकर अपनी टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। श्रीलंका की ओर से महीष तीक्ष्णा और वानिंदु हसरंगा ने सर्वाधिक 2-2 विकेट लिए।

श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले पाँच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से प्रत्येक में जीत हासिल की है, और एशिया कप 2022 का फाइनल उनमें से सबसे हालिया है। इससे पहले हुए छह आमने-सामने के मुकाबलों में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी।

हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ के बीच 58* रनों की साझेदारी पुरुष टी20 एशिया कप में छठे विकेट या उससे कम रन के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है, साथ ही प्रतियोगिता के इतिहास में पाकिस्तान के लिए छठे विकेट या उससे कम रन के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी है।