PAK vs SL, 3rd ODI: पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरा वनडे भी हराया, सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप

PAK vs SL, 3rd ODI: पाकिस्तान ने 212 रनों के लक्ष्य का आसानी से पीछा करते हुए श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे छह विकेट से जीत लिया और सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली। फखर जमान की शानदार शुरुआत और मोहम्मद रिज़वान व हुसैन तलत के बीच लगातार मैच जिताऊ साझेदारी की बदौलत मेजबान टीम ने 5.2 ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली। मोहम्मद वसीम जूनियर के तीन विकेट की बदौलत श्रीलंका की टीम उम्मीद से कम स्कोर पर सिमट गई।

पाकिस्तान ने धीमी शुरुआत की और हसीबुल्लाह खान 12 गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए, क्योंकि महेश दीक्षाना ने शुरुआत में ही विकेट चटका दिया। लेकिन इसके बाद फखर ने जल्दी ही लय पकड़ ली और प्रमोद मदुशन और दीक्षाना के खिलाफ अपनी लय बनाए रखते हुए टीम को आगे बढ़ाया। उन्होंने 45 गेंदों पर 55 रनों की तेज पारी में 8 चौके लगाए और बाबर आजम के साथ 80 रन जोड़कर पाकिस्तान को 82/1 के स्कोर पर नियंत्रण में ला दिया।

श्रीलंका ने जेफरी वेंडरसे के जरिए वापसी की, जिन्होंने एक बेहतरीन स्पेल से पारी का रुख बदल दिया। उन्होंने फखर को डीप में कैच कराया, बाबर को 34 रन पर सीधी गेंद पर बोल्ड किया और सलमान आगा को एलबीडब्ल्यू आउट करके पाकिस्तान का स्कोर 115/4 पर लड़खड़ाता छोड़ दिया। इसके बाद, रिजवान और तलत ने श्रीलंका के लिए रास्ता बंद कर दिया।

रिज़वान ने अपना 19वाँ ​​वनडे अर्धशतक पूरा किया और 92 गेंदों पर केवल चार चौकों की मदद से 61 रन बनाकर नाबाद रहे। तलत ने 57 गेंदों पर 42* रनों की संयमित पारी खेलकर उनका साथ दिया। इससे पहले, श्रीलंका ने एक और मज़बूत शुरुआत गँवा दी और शीर्ष सात बल्लेबाज़ों में से छह को अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद केवल 45.2 ओवरों में 211 रनों पर सिमट गई।

बल्लेबाज़ी के लिए भेजे गए श्रीलंकाई बल्लेबाज़ पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी करके टीम को आगे बढ़ाया और आठ ओवरों में ही स्कोर 55/0 तक पहुँचा दिया। लेकिन दोनों जल्दी-जल्दी आउट हो गए। निसांका ने 12वें ओवर में हारिस रऊफ़ को 24 रन पर और मिशारा ने वसीम जूनियर को 29 रन पर आउट कर दिया।

कुसल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा ने 43 रनों की साझेदारी करके टीम को संभाला, लेकिन जैसे ही श्रीलंका ने संभला, मध्यक्रम फिर से लड़खड़ा गया। वसीम ने मेंडिस को 34 रन पर बोल्ड कर दिया और समरविक्रमा ने संघर्ष जारी रखा, जबकि कामिंडु मेंडिस और जेनिथ लियानागे सस्ते में आउट हो गए, जिससे पारी का स्कोर 143/5 हो गया।

समरविक्रमा 48 रन बनाकर फ़ैसल अकरम की एक तेज़ टर्निंग गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज़ों के लिए बाकी गेंदबाज़ों को चकमा देने का रास्ता खुल गया। फ़ैसल और रऊफ़ दोनों ने दो-दो विकेट लिए। पवन रथनायके ने 32 रनों की तेज़ पारी खेलकर स्कोर को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाज़ों से कोई सहयोग न मिलने के कारण 46वें ओवर में रन आउट हो गए और श्रीलंका की पारी का अंत हो गया।