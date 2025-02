PAK vs NZ: लाहौर के क्रिकेट ग्राउंड में लहूलुहान हुए रचिन रविंद्र, गेंद लगने से हुए चोटिल; फैन्स ने हादसे की बताई ये वजह

PAK vs NZ Video: पाकिस्तान में वनडे त्रिकोणीय सीरीज की शुरुआत पाक और न्यूजीलैंड के मुकाबले के साथ हुई है। दोनों टीम के खेल के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को 38वें ओवर में कैच लेने के प्रयास में माथे पर चोट लगने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा। लाहौर में खेले जा रहे मैच में हादसे के बाद फैन्स ने मैदान में लगी लाइट को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि गद्दाफी स्टेडियम में फ्लडलाइट्स की खराब गुणवत्ता को इस चिंताजनक चोट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिससे टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

रविंद्र के माथे पर चोट लगी है, जिसका इलाज मैदान पर ही किया गया है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने शनिवार को एक बयान में बताया, "वह अपने पहले एचआईए से ठीक हो गए हैं और एचआईए प्रक्रियाओं के तहत उनकी निगरानी जारी रहेगी।"

How did @ICC allowed Pakistan's ground to host international matches??



ICC should ensure players safety and if Pakistan can't provide shift CHAMPIONS TROPHY to Dubai.



Prayers for Rachin Ravindra 🙏🏻#PAKvNZpic.twitter.com/77bvA7uqjv — KohliForever (@KohliForever0) February 8, 2025

यह घटना 38वें ओवर में हुई जब खुशदिल शाह ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रवींद्र की ओर शॉट मारा। गेंद तेज गति से जा रही थी और रवींद्र ने कैच लेने के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि, फ्लडलाइट्स के नीचे उनकी नजर उस पर नहीं पड़ी और गेंद उनके चेहरे पर लगी। घाव से खून बहने के कारण वह तुरंत बेहोश हो गए।

Prayers for Rachin Ravindra 🙏🏻



Bleeding now.

He tried to catch the ball, It hits Straight to his Head! 💔pic.twitter.com/ph9oeXXUTo — Total Cricket (@TotalCricket18) February 8, 2025

न्यूजीलैंड के मेडिकल स्टाफ ने उन्हें आगे के इलाज के लिए ले जाने से पहले मैदान पर देखा।

पाकिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज का पहला मैच 78 रनों से गंवा दिया, न्यूजीलैंड के 50 ओवरों में 330/6 के कुल स्कोर का पीछा करते हुए 47.5 ओवरों में 252 रनों पर आउट हो गया। ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों में नाबाद 106 रनों के साथ ब्लैक कैप्स की पारी का नेतृत्व किया, जिसमें केन विलियमसन (58) और डेरिल मिशेल (81) ने उनका साथ दिया।

इससे पहले मैच में रवींद्र ने 19 गेंदों में 25 रन बनाए थे अबरार अहमद द्वारा कैच एंड बोल्ड। हालांकि, मैच के दूसरे हाफ में उनकी चोट ने प्रशंसकों की आलोचना को जन्म दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को आगामी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में जल्दबाजी में लगाए गए अपर्याप्त फ्लडलाइटिंग के लिए दोषी ठहराया।

PCB should improve the Quality of light in the Ground.



Rachin Ravindra misjudges the ball under bad lights and takes a brutal hit near the eye.



Hope he Recover soon.... 🙏🏻#PAKvNZ || Rachin Ravindra ||



pic.twitter.com/9RAhTiOx9w — Sudarshan🇮🇳 (@Imsudarshan__) February 8, 2025

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, ""पीसीबी को मैदान में रोशनी की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। रचिन रवींद्र खराब रोशनी में गेंद को गलत तरीके से आंकते हैं और आंख के पास गंभीर चोट लगती है। उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे।"

एक अन्य प्रशंसक ने अपनी पोस्ट में कहा, "पीसीबी को मैदान में रोशनी की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। रचिन रवींद्र खराब रोशनी में गेंद को गलत तरीके से आंकते हैं और आंख के पास गंभीर चोट लगती है। उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे।"

कई प्रशंसकों ने रवींद्र की चोट के लिए स्टेडियम की लाइटिंग को दोषी ठहराया।

Gaddaffi Stadium Flood Lights Are A Disaster!!!!



Thank God India Isn’t Going To Pakistan To Play Champions Trophy 🙏🏻



Hope Rachin Ravindra Recovers Soon. pic.twitter.com/Q5SzzUkau4 — Dr Khushboo 🇮🇳 (@khushbookadri) February 8, 2025

एक अन्य प्रशंसक ने आईसीसी की आलोचना की कि उसने पीसीबी को ऐसी परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी करने की अनुमति दी। एक अन्य प्रशंसक ने कहा, "ICC ने पाकिस्तान के मैदान पर अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी की अनुमति कैसे दी? ICC को खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और यदि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है तो चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई स्थानांतरित कर देना चाहिए। रचिन रवींद्र के लिए प्रार्थनाएं।"