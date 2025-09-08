PAK vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ नवाज ने हैट्रिक लेकर 5 विकेट लिए, पाकिस्तान ने त्रिकोणीय श्रृंखला जीती

PAK vs AFG: पाकिस्तान ने रविवार को अफ़गानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ में खिताबी जीत हासिल की। विजेता टीम के लिए बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज़ नवाज़ ने शानदार 5 विकेट लिए - जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है - जबकि सूफियान मुकीम और अबरार अहमद ने दो-दो विकेट लिए।

शारजाह में पाकिस्तान के 141/8 के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम 66 रन बनाकर आउट हो गई। अफगानिस्तान को खिताबी दुनिया में इतनी स्पिन की उम्मीद नहीं थी, और उसने पावरप्ले के अंदर ही चार विकेट गंवा दिए। रॉयल अफरीदी ने पहली बार ओवर में रहमान अब्बास गुरबाज़ का विकेट लेकर शुरुआत की।

लेग स्पिनर अबरार ने पांचवे ओवर में बा हाथ के सेडिकजस्टअटल को आउट किया, जिसके बाद नवाज़ ने छठे ओवर में दो विकेट झटके। बाएँ हाथ के स्पिनर ने दारावेश सूसी को पगबाधा आउट किया और फिर अगली गेंद अज़मतअद उमराज़ी को विकेट के पीछे कैच फ़ार्म पर दी।

अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने इब्राहिम ज़दरान को आगे की ओर खींचकर कलाकृति आउट करवाकर अपनी हैट्रिक पूरी की। अफ़ग़ानिस्तान का स्कोर 32/5 हो गया था और वह शर्मनाक अंत की ओर बढ़ रहा था।

नवाज़ सिर्फ़ हैट्रिक पर ही नहीं रुके। तीन गेंद बाद उन्होंने करीम जनत को आउट किया और डबल-विकेट मेडन भी पूरा किया। राशिद खान अपनी टीम के पूरी तरह से बिखर जाने के बाद मैदान पर उतरे और वापसी करने की कोशिश की, लेकिन 11वें ओवर में अबरार ने मोहम्मद नबी को आउट कर दिया। 13वें ओवर में नवाज़ ने राशिद का पाँचवाँ विकेट लिया।

अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान ने कवर की ओर शॉट लगाने में गलती की और विकेटकीपर हारिस और सलमान आगा के बीच हुई टक्कर के बावजूद, आगा ने कैच पकड़ लिया। इसके बाद मुकीम ने दो ओवर में अफ़ग़ानिस्तान की बची हुई पारी को समेट दिया और उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपने दूसरे सबसे कम ऑल-आउट स्कोर पर पहुँचा दिया।

इससे पहले शाम को, पाकिस्तानी बल्लेबाज़ भी स्पिनरों को मिल रही पिच की पकड़ और टर्न के कारण सीमित रहे। राशिद, नूर अहमद और एएम ग़ज़नफ़र ने गिरे आठ में से छह विकेट चटकाए और पाकिस्तान ने पूरे समय सतर्क बल्लेबाजी की।

फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी ने पहले ओवर में साहिबज़ादा फ़रहान को आउट कर दिया, लेकिन सैम अयूब और फ़ख़र ज़मान ने पावरप्ले के बाकी हिस्से में अफ़ग़ानिस्तान को कोई और बढ़त बनाने का मौका दिए बिना रन बनाए रखे। आठवें ओवर में नूर ने अयूब का विकेट लेकर इस साझेदारी का अंत किया, अगले ओवर में राशिद ने ज़मान को आउट कर दिया।

दोनों स्पिनरों ने मिलकर पाकिस्तान को तहस-नहस कर दिया, जिससे बल्लेबाजी टीम 12वें ओवर में 72/5 पर गिर गई। इससे पहले कि वह गेंद से कोई जादू बिखेर पाते, नवाज ने बल्ले से अफगानिस्तान को पटरी से उतारने की कोशिश की। उन्होंने 21 गेंदों में 25 रन की पारी में गजनफर और फारूकी पर दो छक्के लगाए।

राशिद ने डेथ ओवर में सलमान आगा का अपना तीसरा विकेट लिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने उस ओवर में 17 बहुमूल्य रन दिए और पाकिस्तान का स्कोर 100 रन के पार पहुँचाया। फहीम अशरफ ने आठ गेंदों में 15 रन बनाकर बाउंड्री पार कर ली। इसके बावजूद पाकिस्तान का स्कोर मामूली ही रहा, लेकिन उस रात यह स्कोर काफी साबित हुआ।