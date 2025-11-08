NZ vs WI: भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा T20I कब और कहाँ देखें? जानें संभावित प्लेइंग XI, लाइव स्ट्रीमिंग, और भी बहुत कुछ

New Zealand vs West Indies, 3rd T20I: न्यूज़ीलैंड और वेस्ट इंडीज़ पांच मैचों की सीरीज़ में रविवार को नेल्सन के सैक्सटन ओवल में सीरीज़ के तीसरे मैच में आमने-सामने होंगे। मरून जर्सी वाली टीम ने मेज़बान टीम को सात रन से हराकर सीरीज़ की शुरुआत की थी, लेकिन ब्लैक कैप्स ने तीन रन से जीत हासिल करके बराबरी कर ली।

दूसरे मैच में, न्यूज़ीलैंड ने मार्क चैपमैन की 28 गेंदों में 78 रनों की पारी की बदौलत अपने 20 ओवरों में 207/5 का स्कोर बनाया। जवाब में, रोवमैन पॉवेल ने 16 गेंदों में 45 रन बनाकर न्यूज़ीलैंड को थोड़ा डराया, लेकिन मेहमान टीम तीन रन से पीछे रह गई। न्यूज़ीलैंड के लिए, ईश सोढ़ी और मिशेल सेंटनर ने तीन-तीन विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई।

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज T20I में हेड-टू-हेड

सबसे छोटे फॉर्मेट में, न्यूजीलैंड का 22 मैचों में 11-6 का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड है। तीन मैच टाई रहे जबकि दो मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला।

NZ बनाम WI तीसरा T20I पिच रिपोर्ट

नेल्सन के सैक्सटन ओवल में अब तक सिर्फ तीन पुरुषों के T20I मैच हुए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने तीनों मैच जीते हैं। जहां तक ​​न्यूजीलैंड की बात है, उन्होंने दो जीते और एक हारा।

सैक्सटन ओवल की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग रही है। मैदान पर बाउंड्री ज़्यादा बड़ी नहीं हैं और बल्लेबाजों को गेंद बल्ले पर आने में मज़ा आएगा। गेंदबाजों के लिए गति में बदलाव ही एकमात्र विकल्प है।

NZ बनाम WI तीसरा T20I मैच की डिटेल्स

तारीख: 9 नवंबर

समय: सुबह 5:45 बजे IST

जगह: सैकस्टन ओवल, नेल्सन

NZ बनाम WI तीसरा T20I कब और कहाँ देखें?

सोनी स्पोर्ट्स भारत में वेस्टइंडीज के न्यूजीलैंड दौरे का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है। न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा T20I भारत में सोनी स्पोर्ट्स चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। NZ बनाम WI तीसरे T20I की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

न्यूजीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज तीसरा T20I संभावित प्लेइंग XI

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), ईश सोढ़ी, ज़ैकरी फाउलक्स, काइल जैमीसन, जैकब डफी

वेस्ट इंडीज: एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, अकीम ऑगस्टे, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, जेडन सील्स

