वॉशिंगटन सुंदर की नहीं होगी घर वापसी, GT ने CSK के साथ ट्रेड रिजेक्ट किया, KL राहुल का KKR में जाना मुश्किल

IPL 2026: होबार्ट में वाशिंगटन सुंदर के शानदार प्रदर्शन ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले उन्हें रिटेन करने के गुजरात टाइटंस के फैसले को और मज़बूत कर दिया है। सुंदर ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया में भारत को सीरीज़ बराबर करने वाली जीत दिलाने के लिए नाबाद 49 रन बनाए। पिछले कुछ महीनों में इस युवा ऑलराउंडर के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की खबरें थीं, लेकिन टाइटंस ने सभी ट्रेड लिंक से इनकार कर दिया है।

क्रिकबज़ के अनुसार, गुजरात टाइटंस ने वाशिंगटन सुंदर के लिए किसी भी ट्रेड ऑफर पर ध्यान नहीं दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2026 से पहले तमिलनाडु के इस ऑलराउंडर को चेन्नई लाना चाहती थी। वह रविचंद्रन अश्विन के लिए एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होते, जो सितंबर में रिटायर हो गए थे।

हालांकि, गुजरात टाइटंस कभी भी अपने इस कीमती खिलाड़ी को ट्रेड करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। सुंदर को सिर्फ 3.2 करोड़ में खरीदा गया था, और उन्होंने पिछले सीज़न में सिर्फ 6 मैच खेले थे। तब से उनके करियर में ज़बरदस्त उछाल आया है, और वह सभी फॉर्मेट में रेगुलर खिलाड़ी बन गए हैं।

Washington Sundar was at his absolute best with a clutch batting performance in Hobart last night 👏#AUSvINDpic.twitter.com/23yBtWPukm — cricket.com.au (@cricketcomau) November 3, 2025

यह एक और ट्रेड है जिसे चेन्नई इस सीज़न में पूरा नहीं कर पाई। संजू सैमसन को CSK में लाने की कोशिश के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पांच बार की चैंपियन टीम ने आखिरकार इसके खिलाफ फैसला किया।

सैमसन में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की काफी दिलचस्पी है। सैमसन को ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिज़वी के बदले में लेने की डील की अफवाह थी, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं हुआ।

केकेआर रहमानुल्लाह गुरबाज़ और क्विंटन डी कॉक के साथ मिली नाकामी के बाद एक इंडियन विकेट-कीपिंग ऑप्शन की तलाश में है। सैमसन, दिल्ली के केएल राहुल के साथ इस रोल के लिए सही बैठते हैं, लेकिन बातचीत मुश्किल रही है। 3 बार की चैंपियन टीम रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती जैसे अपने स्टार खिलाड़ियों को ट्रेड करने को तैयार नहीं है, जिससे बातचीत में रुकावट आ गई है।

फ्रेंचाइजी के पास अपनी रिटेन की गई स्क्वाड जमा करने के लिए 15 नवंबर तक का समय है। सैमसन ने यह साफ कर दिया है कि वह रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं, जिससे राजस्थान के पास समय बहुत कम बचा है।