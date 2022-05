टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर नितीश राणा ने जाहिर की नाराजगी, ट्वीट कर लिखा- जल्द बदलेंगी चीजें

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड की घोषणा रविवार को की गई, लेकिन इसमें नितीश राणा का नाम गायब रहा। ऐसे में राणा ने ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।

By मनाली रस्तोगी | Published: May 23, 2022 11:18 AM