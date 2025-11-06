New Zealand vs West Indies T20I: कमाल का पलटवार, 3 रन से हराया, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने इंडीज को दी मात, सीरीज 1-1 से बराबर

Highlights New Zealand vs West Indies T20I: वेस्टइंडीज की टीम पहले मैच में कीवी टीम को 7 रन से हराया था। New Zealand vs West Indies T20I: पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 9 नवंबर को खेला जायेगा। New Zealand vs West Indies T20I: जैमीसन ने अंतिम ओवर में ओवरस्टेप किया और स्कोर 4 गेंदों पर 7 रन पर छोड़ दिया।

आकलैंडः न्यूजीलैंड ने कमाल का पलटवार किया और दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 3 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबरी की। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 207 रन बनाए, जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 204 रन बना सकी और 3 रन से हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज की टीम पहले मैच में कीवी टीम को 7 रन से हराया था। पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 9 नवंबर को खेला जायेगा। 12 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे, यह वेस्टइंडीज का खेल था और तब भी जब जैमीसन ने अंतिम ओवर में ओवरस्टेप किया और स्कोर 4 गेंदों पर 7 रन पर छोड़ दिया।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वेस्टइंडीज़ के लिए सर्वाधिक छक्के-

149 - निकोलस पूरन

137 - रोवमैन पॉवेल

136 - एविन लुईस

124 - क्रिस गेल

99 - कीरोन पोलार्ड।

New Zealand overcome West Indies' late charge to level the T20I series in Auckland 👊#NZvWI 📝: https://t.co/UyQybDH8kHpic.twitter.com/9Lg9HcSzue — ICC (@ICC) November 6, 2025

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रोवमैन पॉवेल के 137 छक्के मारे। इस प्रारूप में चौथे या उससे निचले क्रम के बल्लेबाज़ों में सबसे ज़्यादा हैं। डेविड मिलर के 126 छक्के हैं। वेस्टइंडीज़ द्वारा आज लगाए गए 18 छक्के, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी भी पूर्ण सदस्य टीम द्वारा लक्ष्य का पीछा करते हुए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा हैं।

टी20I रनचेज़ में 16-20 ओवरों में सर्वोच्च स्कोर-

87/2 - वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2025

86/1 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, सेंट जॉर्ज, 2023

84/1 - बुल्गारिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2022

80/0 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, गुवाहाटी, 2023

78/0 - दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत, गुवाहाटी, 2022।

जबकि 2023 में सेंट जॉर्ज में इंग्लैंड के खिलाफ भी इतने ही छक्के लगाए थे। आज दूसरी बार ऐसा हुआ जब न्यूज़ीलैंड के स्पिनरों ने घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सामूहिक रूप से छह विकेट (सबसे ज़्यादा) लिए। पहला मौका 2017 में माउंट माउंगानुई में बांग्लादेश के खिलाफ था। सोढ़ी (3/36), केन विलियमसन (2/16), और मिशेल सैंटनर (1/14)।

वेस्टइंडीज़ के लिए 200 से ज़्यादा का कुल स्कोर, बिना किसी व्यक्तिगत 50 से ज़्यादा स्कोर-

220/8 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2023

205/9 बनाम ऑस्ट्रेलिया, बैसेटेरे, 2025

204/8 बनाम न्यूज़ीलैंड, ऑकलैंड, 2025।

मार्क चैपमैन ने 28 गेंदों पर 78 रन की चमकदार पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड ने गुरुवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को तीन रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। चैपमैन ने अपनी पारी में छह चौके और सात छक्के लगाए। उन्होंने केवल 19 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण न्यूजीलैंड ने नौवें से 16वें ओवर तक 100 रन जोड़े और पांच विकेट पर 207 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। चैपमैन के अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिशेल ने 14 गेंदों में नाबाद 28 और मिशेल सैंटनर ने आठ गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए। टिम रॉबिन्सन ने शीर्ष क्रम में 39 रन का योगदान दिया।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 13 ओवर के बाद उसका स्कोर छह विकेट पर 94 रन था। लेकिन रोवमैन पॉवेल (16 गेंदों में 45 रन), रोमारियो शेफर्ड (16 गेंदों में 34 रन) और मैथ्यू फोर्ड (13 गेंदों में नाबाद 29 रन) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज ने अच्छी वापसी की लेकिन आखिर में उसकी टीम आठ विकेट पर 205 रन ही बना सकी।