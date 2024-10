New Zealand vs India: कीवी टीम को झटका, केन विलियमसन शुरुआती मैच से बाहर, मार्क चैपमैन टीम में शामिल किए गए

Highlights न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत आने वाली है विलियमसन कमर की चोट के कारण शुरुआती मुकाबले से बाहर हो गए हैं न्यूजीलैंड ने श्रृंखला के लिए मार्क चैपमैन को अपनी टीम में शामिल किया है

New Zealand vs India : न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत आने वाली है। इससे पहले कीवी टीम को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन कमर की चोट के कारण शुरुआती मुकाबले से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार तड़के एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की।

विलियमसन को सितंबर में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की आश्चर्यजनक पारी और 154 रन की हार के दौरान चोट लगी थी और उन्हें 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में भारत के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट से पहले रिहैब के लिए घर पर रहने की सलाह दी गई है।

न्यूजीलैंड की टीम शुक्रवार, 11 अक्तूबर को भारत पहुंचेगी, लेकिन विलियमसन उनके साथ यात्रा नहीं करेंगे। इस चोट के उभरने से पूरी सीरीज में उनकी भागीदारी अचानक खतरे में पड़ गई है और यह देखना होगा कि वह सीरीज के अंतिम मैचों में हिस्सा लेते हैं या नहीं।

