New Zealand vs England, 3rd ODI: 3-0 से सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया

Highlights New Zealand vs England, 3rd ODI: नाबाद 30 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 3-0 से जीत दिलाई। New Zealand vs England, 3rd ODI: कीवी टीम 44.4 ओवर में 8 विकेट पर 226 रन बनाकर बाजी मार ली। New Zealand vs England, 3rd ODI: इंग्लैंड की टीम दूसरे मैच में 175 रन पर आउट हो गई।

New Zealand vs England, 3rd ODI: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का सफाया कर दिया। मुकाबला काफी करीबी था, लेकिन फॉल्क्स और टिकनर ने न्यूजीलैंड जीत हासिल करे। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवर में 222 पर आउट हो गई। जवाब में कीवी टीम 44.4 ओवर में 8 विकेट पर 226 रन बनाकर बाजी मार ली। लेकिन फॉल्क्स और टिकनर ने धैर्य दिखाया और नाबाद 30 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 3-0 से जीत दिलाई। इंग्लैंड की टीम दूसरे मैच में 175 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने शनिवार को तीसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 2 विकेट से जीतकर सीरीज 3-0 से जीत ली।