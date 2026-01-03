KKR द्वारा रिलीज़ किए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आने वाले 2026 इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न के लिए बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ कर दिया है। यह फ़ैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के फ़्रेंचाइज़ी को लेफ्ट-आर्म पेसर से अलग होने के औपचारिक निर्देश के बाद आया, क्योंकि हाल के हफ़्तों में उनकी भागीदारी को लेकर विवाद बढ़ गया था।

मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने BDcrictime से बात करते हुए कहा, "अगर आपको टीम से निकाल दिया जाए तो आप और क्या कर सकते हैं?" इस गेंदबाज़ को केकेआर ने दिसंबर 2025 में IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में साइन किया था, यह डील शुरू में क्रिकेटिंग काबिलियत के लिए सुर्खियों में आई थी, लेकिन जल्द ही मैदान के बाहर के मुद्दों में फंस गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ राजनीतिक समूहों और धार्मिक संगठनों का विरोध बढ़ा, खासकर बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारतीय अधिकारियों की चिंताओं के बाद।

इस विवाद को बीजेपी नेता कौस्तव बागची के पब्लिक कमेंट्स से और हवा मिली, जिन्होंने कोलकाता आईपीएल मैचों में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी। इस नज़रिए को काफी समर्थन मिला और केकेआर के को-ओनर शाहरुख खान की भी आलोचना हुई, जिन्होंने इस खरीद का समर्थन किया था। बीसीसीआई ने सीधे तौर पर राजनीतिक हंगामे पर कुछ न कहते हुए दखल देने का फैसला किया।

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया के अनुसार, "हाल ही में जो घटनाएँ हो रही हैं, उन्हें देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को निर्देश दिया है कि वे अपने एक खिलाड़ी, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ कर दें।"

सैक्रिया ने बोर्ड का रुख साफ करते हुए बताया कि यह कदम एक एहतियाती उपाय था क्योंकि IPL 2026 की तैयारियां तेज़ हो गई थीं। उन्होंने आगे कहा, "बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाज़त देगा।" यह आश्वासन KKR को विदेशी तेज़ गेंदबाज़ के अचानक बाहर होने के बाद अपनी टीम को मज़बूत करने का मौका देता है।

फ्रेंचाइजी ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए एक ऑफिशियल बयान जारी किया: "कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि करता है कि BCCI/IPL, जो IPL का रेगुलेटर है, ने उसे आने वाले IPL सीज़न से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है। यह रिलीज़ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर, सही प्रक्रिया और सलाह-मशविरे के बाद की गई है। BCCI IPL नियमों के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी रखने की अनुमति देगा, और आगे की जानकारी सही समय पर दी जाएगी।"

क्रिकेट के नज़रिए से, मुस्तफिजुर के जाने से केकेआर की विदेशी तेज़ गेंदबाज़ी में एक बड़ा गैप आ गया है। लिमिटेड-ओवर्स फॉर्मेट में अपनी शानदार वेरिएशन के लिए मशहूर इस तेज़ गेंदबाज़ से, खासकर धीमी पिचों पर, अहम भूमिका निभाने की उम्मीद थी। बीसीसीआई के इस आश्वासन से कि फ्रेंचाइजी एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साइन कर सकती है, केकेआर को एक ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि वे 2026 सीज़न के लिए अपनी टीम को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं।