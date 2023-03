Mumbai Indians IPL 2023: मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका, बुमराह के बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज आईपीएल 2023 से बाहर, शेयर की तस्वीर

Highlights तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज से भी बाहर हो गये हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए तीन टेस्ट, 15 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं। बिग बैश लीग में सीज़न समापन से थोड़ा पहले रिचर्डसन को चोट लग गई थी।

Mumbai Indians IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 मुकाबला 31 मार्च से शुरू हो रहा है। मुंबई इंडियंस को मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बाद ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन हैमस्ट्रिंग सर्जरी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर हो गए हैं।

Injuries are a big part of cricket, thats a fact. Frustrating? Absolutely.



But I’m now in a scenario where I can get back to doing what I love and work bloody hard to become an even better player than before.

One step back, two steps forward.

Let’s do this. pic.twitter.com/7FdFeV8adj