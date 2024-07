Wankhede Stadium: छपरी बुलाया, मीम्स वायरल किया, और आज ... हार्दिक-हार्दिक से गूंजा वानखेड़े, देखें वीडियो

Highlights वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक-हार्दिक की गूंज दो महीने पहले स्टेडियम में छपरी बुलाते थे फैंस विश्व कप जीतने में हार्दिक का अहम रहा योगदान

Wankhede Stadium: हार्दिक पांड्या जो कल तक छपरी थे। वह आज हीरो हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक-हार्दिक नाम के जोरदार नारे लगाए गए। फैंस इसके साथ ही उनसे माफी मांगते हुए भी दिखाई दिए। क्योंकि, यही फैंस इसी वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या को छपरी बुलाते थे। उनका मजाक बनाया जाता था। उन्हें कोसा जाता था।

HARDIK PANDYA CHANTS IN WANKHEDE. 🫡 - He has turned Boos to Chants. pic.twitter.com/cHvzA8xqxc

सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनके मीम्स वायरल किए जाते थे। हार्दिक ने कोई गुनाह नहीं किया था, जो फैंस उनसे इतना नाराज थे। लेकिन, देखिए वक्त बदला, जिस स्टेडियम में चारों तरफ से हार्दिक के नाम पर छपरी-छपरी चिल्लाने वाले फैंस गुरुवार को हार्दिक-हार्दिक के नारे लगा रहे हैं।

हार्दिक मौजूदा समय में आईसीसी की रेंक के अनुसार, नबंर-1 पर काबिज हैं। हार्दिक वहीं हैं, जिसकी शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सात रनों से मात देकर विश्व कप अपने नाम किया।

क्यों बुलाया गया था छपरी

आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या को दे दी गई। इससे रोहित शर्मा के फैंस काफी नाराज हो गए। वहीं, मैदान पर पांड्या के द्वारा कप्तानी के दौरान रोहित को बाउंड्री पर भेजने से फैंस नाराज थे। दूसरी तरफ हार्दिक की अगुवाई में टीम ने उम्मीद अनुसार, प्रदर्शन नहीं किया। जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। फैंस, स्टेडियम में छपरी-छपरी बुलाते थे। हालांकि, फैंस की नाराजगी के बावजूद हार्दिक ने खुद को शांत रखा। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच सबकुछ ठीक है और दोनों खिलाड़ी देश और अपनी टीम के लिए 100 प्रतिशत देते हैं। यही वजह है कि रोहित के फैंस भी पांड्या से अपनी नाराजगी दूर कर चुके हैं और हार्दिक-हार्दिक के नारे लगा रहे हैं।

दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टी-20 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों से अपने आवास पर मुलाकात की। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनने के लिए बधाई दी।

Irfan Pathan said "The turnaround of Hardik Pandya is for generations". pic.twitter.com/dfRTzSCZ6z