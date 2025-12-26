टेस्ट क्रिकेट 200 से अधिक कैच लेने वाले खिलाड़ी?, 214 के साथ नंबर-1 जो रूट, टॉप-3 में भारतीय खिलाड़ी शामिल, देखिए लिस्ट

Highlights डैरेन गफ और डीन हेडली ने 1998 में यह कारनामा किया था। एमसीजी में टेस्ट मैच में पांच विकेट लेने वाले पहले इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। पर्थ में चल रही सीरीज के पहले मैच में 45.2 ओवर में 132 रन बनाए गए थे

Most Catches in Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से चौथे एशेज टेस्ट की शुरुआत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 152 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड का खास्ता हाल है और 35 रन पर ही 4 विकेट निकल गए। इस बीच मेलबर्न में एक रिकॉर्ड बना और ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 2000 के बाद से घरेलू एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया तीसरी बार 50 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गया है। इससे पहले 2010 में इसी मैदान पर 42.5 ओवर में 98 रन और पर्थ में चल रही सीरीज के पहले मैच में 45.2 ओवर में 132 रन बनाए गए थे। जोश टोंग 21वीं सदी में एमसीजी में टेस्ट मैच में पांच विकेट लेने वाले पहले इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। इससे पहले डैरेन गफ और डीन हेडली ने 1998 में यह कारनामा किया था।

History made by Josh Tongue at the MCG on an action-packed start to the Boxing Day Test against Australia 😲#WTC27 | #AUSvENGhttps://t.co/kNXx41b8Vj — ICC (@ICC) December 26, 2025

Steven Smith moves past Rahul Dravid to go second on the all-time list 📈



Most catches in Test cricket as a fielder:



214 - Joe Root

211 - Steven Smith ⬆️

210 - Rahul Dravid ⬇️

205 - Mahela Jayawardene

200 - Jacques Kallis pic.twitter.com/FyEaZAPdNn — Cricbuzz (@cricbuzz) December 26, 2025

Most Catches in Test: टेस्ट क्रिकेट में फील्डर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच-

214 - जो रूट

211 - स्टीवन स्मिथ

210 - राहुल द्रविड़

205 - महेला जयवर्धने

200 - जैक्स कैलिस।

2000 के बाद से घरेलू एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे कम ऑल आउट स्कोर:

98 - मेलबर्न, 2010 (हार)

132 - पर्थ, 2025 (जीत)

138 - एडिलेड, 2017 (जीत)

152 - मेलबर्न, 2025

155 - होबार्ट, 2022 (जीत)।