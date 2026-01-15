Ranji Trophy: तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सौंपी गई हैदराबाद रणजी ट्रॉफी टीम की कप्तान

मोहम्मद सिराज अभी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं। उन्होंने वडोदरा में पहले मैच में दो विकेट लिए थे और राजकोट में दूसरे मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। 

By रुस्तम राणा | Updated: January 15, 2026 17:07 IST2026-01-15T17:07:24+5:302026-01-15T17:07:24+5:30

Mohammed Siraj appointed as Hyderabad’s Ranji Trophy captain | Ranji Trophy: तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सौंपी गई हैदराबाद रणजी ट्रॉफी टीम की कप्तान

Ranji Trophy: तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सौंपी गई हैदराबाद रणजी ट्रॉफी टीम की कप्तान

नई दिल्ली: भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को सीज़न के बाकी मैचों के लिए हैदराबादरणजी ट्रॉफी टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ जी राहुल सिंह को उप-कप्तान बनाया गया है। हैदराबाद अपने बाकी दो मैच घर पर मुंबई और छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलेगा, जो क्रमशः 22 और 29 जनवरी से शुरू होंगे। सिराज अभी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं। उन्होंने वडोदरा में पहले मैच में दो विकेट लिए थे और राजकोट में दूसरे मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। 

हैदराबाद रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी में 13 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है, जिससे उसके क्वार्टर-फाइनल में क्वालिफाई करने की संभावना कम है। तिलक वर्मा, जिन्हें सीरीज़ से पहले टीम का कप्तान बनाया गया था, पेट में चोट लगने से पहले न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आने वाली T20I सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे। बता दें कि सिराज को पहले प्रोफेशनल लेवल पर कप्तानी का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उन्हें देश के लिए रेड-बॉल क्रिकेट में उनके अनुभव और उपलब्धियों के कारण यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। 

यह उनके लिए अगले रणजी ट्रॉफी सीज़न में कप्तान बनाए जाने का एक ट्रायल हो सकता है। सिराज घर और बाहर दोनों जगह टेस्ट मैचों में भारतीय रेड-बॉल बॉलिंग अटैक के अहम सदस्य रहे हैं।  इस पेसर ने पिछले साल एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में अहम भूमिका निभाई थी और 23 विकेट लेकर सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने थे। पूरी सीरीज के दौरान, जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में सिराज ने युवा पेस अटैक की अच्छी अगुवाई की। 

सिराज ने इस सीज़न में अभी तक हैदराबाद के लिए कोई रेड-बॉल मैच नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने इस सीज़न में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेला है, जिसमें टीम के सुपर लीग स्टेज तक पहुंचने में चार मैचों में सात विकेट लिए और विजय हजारे ट्रॉफी में तीन मैचों में तीन विकेट लिए, जिसमें हैदराबाद ग्रुप बी में सात मैचों में दो जीत के साथ छठे स्थान पर रहा। हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी में उनका आखिरी मैच जनवरी 2025 में विदर्भ के खिलाफ था।

Open in app
टॅग्स :Mohammed SirajRanji Trophyhyderabadमोहम्मद सिराजरणजी ट्रॉफीहैदराबाद