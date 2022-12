Highlights शमी ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे। उनका 14 दिसंबर से चटगांव में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में खेलना भी संदिग्ध है। उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और वह टीम के साथ एक दिसंबर को बांग्लादेश के दौरे पर नहीं गए। शमी ने अब तक 60 टेस्ट मैचों में 216 विकेट लिए हैं।

नई दिल्ली: हाथ में चोट लगने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ रविवार से शुरू होने वाली एकदिवसीय मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों के हवाले से शनिवार को ये जानकारी साझा की। जानकारी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अभ्यास सत्र के दौरान शमी चोटिल हो गए थे।

उनका 14 दिसंबर से चटगांव में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलना भी संदिग्ध है। बीसीसीआई के सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा,"मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके हाथ में चोट लगी है। उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और वह टीम के साथ एक दिसंबर को बांग्लादेश के दौरे पर नहीं गए।"

Umran Malik named as Mohd Shami’s replacement. Shami sustained a shoulder injury during a training session in the lead-up to ODI series against Bangladesh. He is under the supervision of the BCCI Medical Team & won't be able to take part in the 3-match series: BCCI



