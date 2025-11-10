Mohammed Shami Controversy: प्रैक्टिस मैच खेलने से मना करने के बाद क्या भारतीय स्टार को सिलेक्शन के लिए किया गया नज़रअंदाज़?

नई दिल्ली: मोहम्मद शमी ने चल रही रणजी ट्रॉफी में भले ही 93 ओवर फेंक दिए हों, लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक शमी फिर से सफेद जर्सी में खेलते दिखेंगे और वनडे में नीली जर्सी पहनने के उनके चांस भी कम ही लग रहे हैं। 35 साल के शमी ने आखिरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था, लेकिन तब से उन्हें किसी भी फॉर्मेट में नहीं चुना गया है। 2023 में एड़ी की चोट के बाद उन्हें खेल से लंबा ब्रेक लेना पड़ा था, जिसके लिए वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी।

इस समय भारतीय क्रिकेट जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह मुश्किल लगता है कि शमी अपने खेले गए 197 इंटरनेशनल मैचों में और मैच जोड़ पाएंगे। वह टेस्ट और T20I क्रिकेट दोनों से बाहर हो गए हैं, जहां प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप तेजी से आगे बढ़े हैं। अब उनके लिए सिर्फ़ ODI फॉर्मेट ही बचा है। लेकिन यह देखते हुए कि अगला वनडे वर्ल्ड कप 2027 में है, एक 37 साल के खिलाड़ी को, जिसे करियर खत्म करने वाली चोटें लग चुकी हैं, जिसमें घुटने की समस्या भी शामिल है, टीम में शामिल करना समझदारी नहीं होगी।

शमी नेशनल सिलेक्टर्स से ज़्यादा खुश नहीं हैं और उन्होंने यह बात खुलकर कही है कि उन्होंने उनसे बात नहीं की है। हालांकि, बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि यह पूरी तरह से सही बात नहीं हो सकती। एक सीनियर बोर्ड अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "कई बार नेशनल सिलेक्टर्स और BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के सपोर्ट स्टाफ ने शमी का हालचाल जानने के लिए उन्हें फ़ोन किया है। सिलेक्शन कमिटी इंग्लैंड में उनकी सर्विस लेने के लिए बेताब थी क्योंकि जसप्रीत बुमराह तीन से ज़्यादा टेस्ट नहीं खेल सकते थे।"

सीनियर अधिकारी ने आगे कहा, "तो यह कहानी कि शमी से कोई बातचीत नहीं हुई, पूरी तरह सच नहीं है। स्पोर्ट्स साइंस टीम के पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं और यह भी कि उनका शरीर इंटरनेशनल क्रिकेट की मुश्किलों को झेल पाएगा या नहीं।" इस समय, शमी को लग सकता है कि वह 50-ओवर क्रिकेट के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वह इस रोल के लिए फिट हैं, यह सिर्फ नेशनल सेलेक्टर्स ही तय कर सकते हैं। टॉप-फ्लाइट क्रिकेट के लिए शमी की फिटनेस को लेकर कई सवाल हैं।

उदाहरण के लिए, वह एक दिन में एक स्पेल में कितने ओवर फेंक सकते हैं? क्या वह हर स्पेल के बाद बिना ब्रेक लिए फील्डिंग कर सकते हैं? उनकी बॉलिंग स्पीड क्या है, यह देखते हुए कि अपने पीक टाइम में वह 135 से ज़्यादा और कभी-कभी 140 क्लिक्स तक की स्पीड से बॉलिंग करते थे? यह देखा गया है कि बंगाल के लिए भी शमी लंबे स्पेल में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि भारत के लिए मुश्किल हालात में उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है। वह ज़्यादातर चार-ओवर के स्पेल में बॉलिंग कर रहे हैं और एक दिन के खेल में कई ब्रेक ले रहे हैं। उनकी एवरेज स्पीड भी 130 kmph से ज़्यादा नहीं है।

ऐसी आशंका है कि इस उम्र में और घुटने की पुरानी समस्या को देखते हुए, जिसके लिए दस साल पहले सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी, वह टेस्ट मैच के बीच में चोटिल हो सकते हैं। शमी ने पहले तीन मैच खेलने के बाद सूरत में रेलवे के खिलाफ बंगाल का चल रहा रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेला। उम्मीद है कि वह 16 नवंबर से कल्याणी में असम के खिलाफ होने वाले घरेलू मैच और फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे, जहां वह दिसंबर में होने वाले IPL ऑक्शन में एक और अच्छे डील के लिए संभावित बोली लगाने वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे।