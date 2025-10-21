VIDEO: फिलिस्तीन का खुलेआम समर्थन करने पर मोहम्मद रिजवान से छीनी गई पाकिस्तान की वनडे कप्तानी, राशिद लतीफ का सनसनीखेज दावा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज राशिद लतीफ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले मोहम्मद रिजवान को वनडे कप्तानी से हटाने के पीछे एक चौंकाने वाला कारण बताया है। लतीफ ने दावा किया कि फिलिस्तीन का झंडा उठाने के कारण रिजवान को कप्तानी से हटाया गया।
बाबर आज़म की जगह लेने वाले रिज़वान ने अपने कार्यकाल की शुरुआत शानदार अंदाज़ में की और मेन इन ग्रीन को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीतने में मदद की। हालाँकि, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के ग्रुप-स्टेज से बाहर होने और फिर वेस्टइंडीज़ से एक ऐतिहासिक वनडे सीरीज़ में हार के बाद इस विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की लोकप्रियता में गिरावट आई है।
इज़राइल के साथ संघर्ष के बीच, रिज़वान ने श्रीलंका के खिलाफ 2023 विश्व कप की अपनी पारी को फिलिस्तीन को समर्पित किया था। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, लतीफ़ ने कहा, "उसने फिलिस्तीन का झंडा क्या उठा लिया, आप उसको कप्तान से हटा दोगे क्या? ये मानसिकता आ गई है कि एक गैर-इस्लामिक कैप्टन बनाना है इस्लामिक देश के लिए। ये माइक हसन ने दिया है न। उसको ये कल्चर पसंद नहीं आता होगा ड्रेसिंग रूम में।"
शाहीन शाह अफरीदी इससे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को 4 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। चयनकर्ताओं ने अभी तक 50 ओवरों की इस सीरीज के लिए टीम की घोषणा नहीं की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अफरीदी को कप्तान नियुक्त करने का फैसला कोच हसन, हाई परफॉर्मेंस निदेशक आकिब जावेद और चयन समिति के सदस्यों के साथ हुई बैठक में लिया गया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की है, लेकिन केवल एक में ही जीत हासिल कर पाए हैं।