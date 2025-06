MLC 2025: जेसन होल्डर ने स्टंप्स पर मारी गेंद, बेल्स भी उड़ी लेकिन फिर भी आउट नहीं हुआ बल्लेबाज | WATCH

MLC 2025: सिएटल ऑर्कस (एसओ) और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (एलएकेआर) के बीच मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2025 के मैच के दौरान एक अजीबोगरीब घटना घटी। एलएकेआर के जेसन होल्डर ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो स्टंप पर जोर से लगी, लेकिन बल्लेबाज शायन जहांगीर आउट नहीं हुए।

यह 12वें ओवर की पहली गेंद पर हुआ। होल्डर की गेंद सीधे ऑफ स्टंप पर लगी, लेकिन बेल नहीं गिरी, जिसका मतलब था कि जहांगीर आउट नहीं हुए, भले ही स्टंप पर स्पष्ट रूप से चोट लगी हो। खिलाड़ी और कमेंटेटर हैरान रह गए, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होता है।

जहाँगीर ने अपनी किस्मत का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 31 गेंदों पर 43 रन बनाए और आरोन जोन्स के साथ 119 रनों की मजबूत साझेदारी की। उनके प्रयासों से सिएटल ऑर्कस ने 204 रनों के बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया।

हालाँकि होल्डर ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन यह जहाँगीर के लिए भाग्यशाली दिन साबित हुआ। इस पल ने प्रशंसकों को याद दिलाया कि कभी-कभी क्रिकेट में अजीबोगरीब चीजें हो सकती हैं और किस्मत बड़ी भूमिका निभा सकती है।

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर माइकल ब्रेसवेल ने MI न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के बीच मेजर लीग क्रिकेट 2025 मैच के दौरान प्रशंसकों को एक मजेदार पल दिया। MI न्यूयॉर्क के लिए खेलते हुए, ब्रेसवेल को रोमारियो शेफर्ड ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन जाने के बजाय, ब्रेसवेल ने अजीब तरीके से DRS (निर्णय समीक्षा प्रणाली) के लिए इशारा किया, जैसे कि उन्हें लगा कि उन्हें LBW आउट दिया गया था।

अंपायर ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि यह बोल्ड आउट था, और यहां तक ​​कि सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के खिलाड़ियों ने भी टूटे हुए स्टंप की ओर इशारा करके ब्रेसवेल को याद दिलाया कि क्या हुआ था।

अपनी गलती का एहसास होने पर, ब्रेसवेल अजीब तरह से मुस्कुराए और पवेलियन वापस चले गए। कैमरे में कैद हुआ यह पल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ और प्रशंसकों और कमेंटेटरों द्वारा व्यापक रूप से शेयर किया गया, जिन्होंने इसे "ब्रेन फ़ेड" कहा: क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द जब कोई खिलाड़ी स्थिति के बारे में जागरूकता खो देता है।

