MIW vs UPW: डब्ल्यूपीएल सीजन 2 में मुंबई इंडियंस ने यूपी से पिछली हार का लिया बदला, 42 रन से हराया

Highlights मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 20 ओवर में जीत के 161 रनों का लक्ष्य दिया था जवाब में यूपी वॉरियर्स की महिला टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी एमआईडब्ल्यू की ओर से सैका इज़हाक़ ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके

Womens Premier League 2024: महिला प्रीमियर लीग सीजन - 2 में गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में खेले गए 14वें मैच में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर को 42 रनों से हराकर अपनी पिछली हार का बदला लिया। मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 20 ओवर में जीत के 161 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में यूपी वॉरियर्स की महिला टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी और मुकाबला 42 से हार गई।

लक्ष्य का पीछा कर रही यूपी वॉरियर्स टीम की बल्लेबाजी का शीर्षक्रम मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी के सामने नेस्तनाबूत हो गया। सलामी जोड़ी कप्तान अलिसा हीली (3) , किरन नवगिरे (7) और तीसरे नंबर की बल्लेबाज चमारी अटापट्टु ने भी बल्ले से 3 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। मिडिल ऑर्डर ने दीप्ति शर्मा ने अंत तक फाइट किया उन्होंने 36 गेंदों में 53 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में शर्मा ने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके अलावा यूपीडबल्यू की श्वेता ने 17 रन और ग्रेस हैरिस ने 15 रन जोड़े।

एमआईडब्ल्यू की ओर से सैका इज़हाक़ ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके। नेट सीवर ब्रंट ने 2 ओवर में 14 रन दिए और 2 विकेट लिए। जबकि शबनीम, हेली, पूजा और एस सजना के खाते में एक-एक सफलता आई।

