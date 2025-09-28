Mithun Manhas: मिथुन मन्हास BCCI अध्यक्ष नियुक्त, इस पद के लिए चुने जाने वाले पहले गैर-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई कार्यालय में हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद यह घोषणा की गई।

By रुस्तम राणा | Updated: September 28, 2025 15:14 IST2025-09-28T15:14:05+5:302025-09-28T15:14:05+5:30

Mithun Manhas Appointed BCCI President, Becomes First Non International Cricketer To Be Selected For The Post | Mithun Manhas: मिथुन मन्हास BCCI अध्यक्ष नियुक्त, इस पद के लिए चुने जाने वाले पहले गैर-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने

Mithun Manhas: मिथुन मन्हास BCCI अध्यक्ष नियुक्त, इस पद के लिए चुने जाने वाले पहले गैर-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने

googleNewsNext

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास ने रोजर बिन्नी की जगह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पद की शपथ ली है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई कार्यालय में हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद यह घोषणा की गई। उन्हें इस पद के लिए निर्विरोध चुना गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने X पर पोस्ट करके मिथुन मन्हास को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "मिथुन मन्हास को आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है।" राजीव शुक्ला बोर्ड के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। देवजीत सैकिया को मानद सचिव चुना गया, जबकि प्रभतेज सिंह भाटिया संयुक्त सचिव की भूमिका निभाएंगे। रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष चुने गए।

मिथुन मन्हास कौन हैं?

मन्हास एक मध्यक्रम बल्लेबाज थे जिन्होंने 1997-98 सीज़न में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। घरेलू क्रिकेट में एक जाना-माना चेहरा बनने के बावजूद, मन्हास भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए।  इसके बाद उन्होंने 2006 से 2008 तक दिल्ली रणजी टीम की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में, दिल्ली ने 2007-08 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। यह दिल्ली टीम का 16वां रणजी ट्रॉफी खिताब था। उस सीज़न में, गंभीर के सेमीफाइनल और फाइनल में टीम की कप्तानी करने के बावजूद, मन्हास ने 57.56 की औसत से 921 रन बनाए।

पूर्व बल्लेबाज, जिनका जन्म जम्मू में हुआ था, लेकिन क्रिकेट के अवसरों की तलाश में राजधानी में स्थानांतरित हो गए, ने 2015 में आगामी रणजी ट्रॉफी सीज़न के लिए दिल्ली से जम्मू और कश्मीर आकर घर वापसी की। कुल मिलाकर, मन्हास ने 157 प्रथम श्रेणी मैचों में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 45 से अधिक की औसत से 9714 रन बनाए और 27 शतक लगाए। इतिहास में सातवें सबसे बड़े 8554 रन, 206 रणजी ट्रॉफी पारियों में बनाए गए। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली के लिए 91 टी20 मैचों में 1170 रन और 130 लिस्ट ए मैचों में 4126 रन बनाए हैं।

मन्हास का आईपीएल कार्यकाल

अपने आईपीएल करियर की बात करें तो, मन्हास ने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ आईपीएल में पदार्पण किया था। फिर 2011 में, वह पुणे वॉरियर्स इंडिया में शामिल हुए। 2015 में, वह चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा बने। 2017 में संन्यास लेने के बाद, उन्होंने कोचिंग के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स इलेवन) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए सहायक स्टाफ सदस्य के रूप में काम किया। वह आईपीएल में गुजरात टाइटन्स के कोचिंग स्टाफ में भी रहे।

Open in app
टॅग्स :BCCICricketRajiv Shuklaबीसीसीआईक्रिकेट