Mitchell Starc retirement: विश्व कप से कुछ महीने पहले मिचेल स्टार्क ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की

Mitchell Starc retirement: ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान सीमित ओवरों के गेंदबाजों में से एक, मिशेल स्टार्क ने 2026 टी20 विश्व कप से कुछ ही महीने पहले, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है। जनवरी में 36 साल के होने वाले इस अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने भारत दौरे, एशेज और दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया के 2027 वनडे विश्व कप अभियान को ध्यान में रखते हुए टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अपने करियर को आगे बढ़ाने के इरादे से यह फैसला किया है।

उन्होंने कहा, "भारत के टेस्ट दौरे, एशेज और 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को देखते हुए, मुझे लगता है कि इन अभियानों के लिए तरोताज़ा, फिट और सर्वश्रेष्ठ बने रहने का यह मेरा सबसे अच्छा तरीका है। इससे गेंदबाज़ी टीम को उस टूर्नामेंट से पहले होने वाले टी20 विश्व कप के मैचों की तैयारी का समय भी मिल जाएगा।"

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ तेज़ गेंदबाज़

स्टार्क 79 विकेटों के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल तेज़ गेंदबाज़ के रूप में विदा लेते हैं। 130 विकेटों के साथ केवल लेग स्पिनर एडम ज़म्पा ने ही इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए उनसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। स्टार्क का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के 2021 टी20 विश्व कप अभियान में सबसे ज़्यादा महसूस किया गया, जहाँ उनके शुरुआती सफलताओं और डेथ ओवरों के कौशल ने देश को इस प्रारूप में पहला पुरुष खिताब दिलाने में मदद की।

उनका जाना ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच सफ़ेद गेंद के प्रारूपों से दूर रहने के बढ़ते चलन का परिणाम है। पिछले एक साल में, डेविड वार्नर ने सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जबकि स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस ने एकदिवसीय मैचों को अलविदा कह दिया। पैट कमिंस, हालांकि अभी भी एकदिवसीय कप्तान हैं, पिछले साल विश्व कप जीत के बाद से केवल दो मैचों में ही खेले हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से हटने के बावजूद, स्टार्क घरेलू टी20 लीगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने हाल ही में आईपीएल में वापसी की है, जहाँ उन्होंने पिछले दो सत्रों में 6.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक की कमाई की है। हालाँकि, इन टूर्नामेंटों में उनकी भागीदारी ने उनके टेस्ट फॉर्म से समझौता नहीं किया है। स्टार्क ने इस साल की शुरुआत में अपने 100वें टेस्ट में अपना 400वां विकेट लिया, जिससे लंबे प्रारूप में उनकी निरंतर उपयोगिता का पता चलता है।