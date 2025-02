MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, Final 2025: नीता अंबानी की टीम पहली बार विजेता?, फाइनल में दो बार की चैम्पियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 76 रन से हराया

Highlights कैगिसो रबाडा ने जैसे ही 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रिचर्ड ग्लीसन को आउट किया। वांडरर्स पर खेले गए फाइनल में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर 76 रन से हराकर एसए 20 खिताब अपने नाम किया। ट्रेंट बोल्ट ने चार ओवर में सिर्फ नौ रन देकर दो विकेट लिये।

MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, Final 2025: पिछली दो बार आखिरी स्थान पर रही एमआई केपटाउन ने राशिद खान की कप्तानी में तीसरे सत्र में चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए दो बार की चैम्पियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप को वांडरर्स पर खेले गए फाइनल में बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर 76 रन से हराकर एसए 20 खिताब अपने नाम किया। कैगिसो रबाडा ने जैसे ही 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रिचर्ड ग्लीसन को आउट किया, मैदान पर आये 22000 से ज्यादा दर्शकों के बीच एमआई के नीले झंडे लहराते दिखाई देने लगे।

पूरा स्टेडियम अपने स्थानीय नायक ‘रबाडा रबाडा’ के शोर से गूंज उठा जिन्होंने 3.4 ओवर में 25 रन देकर चार विकेट लिये। वहीं ट्रेंट बोल्ट ने चार ओवर में सिर्फ नौ रन देकर दो विकेट लिये। जीत के लिये 182 रन का पीछा करते हुए सनराइजर्स 105 रन पर आउट हो गए । पिछले दो मैचों में जोबर्ग सुपर किंग्स और पार्ल रॉयल्स पर लगातार जीत दर्ज करके आई एडेन माक्ररम की टीम उस लय को कायम नहीं रख सकी और टॉम एबेल (30) और टोनी डि जोर्जी (26) को छोड़कर उनका कोई बल्लेबाज नहीं चल सका ।

एमआई के स्पिनर जॉर्ज लिंडे ने चार ओवर में 20 रन देकर दो विकेट चटकाये । पिछले साल टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान को सेमीफाइनल तक ले जाकर क्रिकेट जगत को चौंकाने वाले दिग्गज लेग स्पिनर राशिद ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली । वह इससे पहले इसी टूर्नामेंट में टी20 प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे ।

लगातार पांच मैच जीतकर फाइनल तक पहुंची एमआई केपटाउन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए काफी आक्रामक शुरूआत की और रियान रिकेलटन तथा रासी वान डेर डुसेन ने दस रन प्रति ओवर से भी अधिक तेजी से रन बनाये । क्रेग ओवरटन ने पहला ओवर किफायती डाला जिसमें तीन ही रन बन सके लेकिन मार्को यानसेन को दूसरे ओवर में रिकेलटन ने डीप थर्ड मैन और फाइन लेग पर छक्के लगाये जबकि सिर के ऊपर से स्ट्रेट चौका जड़ा । वहीं वान डेर डुसेन ने अगले ओवर में ओवरटन को नसीहत देते हुए स्क्वेयर लेग के ऊपर से छक्का लगाया ।

The #BetwaySA20 trophy will be heading home with MI Cape Town 🏆 #BetwaySA20Final #MICTvSEC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/gGZTXHVOTn

रिकेलटन ने यानसेन का आत्मविश्वास तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी और चौथे ओवर में उन्हें दो शानदार छक्के लगाकर रनगति को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा । पहले आफ स्टम्प से बाहर जाती शॉर्ट गेंद पर उन्होंने लेग साइड में छक्का लगाया और फिर कलाई का कमाल दिखाते हुए स्क्वेयर लेग के ऊपर शॉट खेलकर गेंद को सीमारेखा के पार पहुंचाया ।

इसके बाद हालांकि एमआई केपटाउन को लगातार दो झटके लगे । पांचवें ओवर में ओवरटन को वान डेर डुसेन ने छक्का जड़ा लेकिन आखिरी गेंद पर रिकेलटन (15 गेंद में चार छक्के और एक चौका) का विकेट लेकर उन्होंने सनराइजर्स को बड़ी सफलता दिलाई । कैच लियाम ग्लीसन ने लपका ।

अगले ही ओवर में डॉसन ने रीजा हेंडरिक्स को खाता खोलने का मौका दिये बगैर आउट करके एमआई केपटाउन को दूसरा झटका दिया । पावरप्ले के बाद स्कोर दो विकेट पर 52 रन था । दो विकेट गिरने के बाद रनगति पर अंकुश लग गया और बायें हाथ के कलाई के स्पिनर डॉसन ने सातवें ओवर में सिर्फ चार ही रन दिये ।

The #BetwaySA20 Final on Saturday, will be accessible to 𝘿𝙎𝙩𝙫 𝘼𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨 𝙨𝙪𝙗𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙚𝙧𝙨 on SuperSport Variety 4 (CH209) and 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙢 𝙨𝙪𝙗𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙚𝙧𝙨 on Grandstand (CH201) and the cricket channel (CH212). pic.twitter.com/ebTtV9o3ap