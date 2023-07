Ashes 2023: एमसीसी ने 5वें टेस्ट के दौरान विवादास्पद स्टीव स्मिथ को आउट न किए जाने पर जारी किया स्पष्टीकरण

Highlights स्मिथ, जो उस समय 48 रन पर थे, ने अंततः अपना अर्धशतक पूरा किया बाद में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर से आगे बढ़ाया मेहमान टीम को 295 रन पर ढेर होने के बाद दूसरे दिन की समाप्ति पर 12 रनों की मामूली बढ़त दी

Ashes 2023: स्टीव स्मिथ ने तब अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था जब फील्डिंग कर रहे जॉर्ज एल्हाम ने एक शानदार थ्रो किया था। लंदन के केनिंग्टन ओवल में पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सफलता होती, क्योंकि पहली पारी में बढ़त की उम्मीद, जो पहले दिन असंभव लग रही थी, दूसरी शाम को वास्तविक होती दिख रही थी।

ऑस्ट्रेलिया अभी भी 85 रन पीछे था और आउट होने की संभावना के कारण उसके 8 रन कम रह गए थे। लेकिन टीवी अंपायर नितिन मेनन ने स्मिथ को जीवनदान दे दिया, जिससे सोशल मीडिया और कमेंट्री बॉक्स में 'नॉट आउट' फैसले पर बड़ी बहस छिड़ गई। एमसीसी ने बाद में गैर-बर्खास्तगी पर स्पष्टीकरण जारी किया।

यह ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 78वें ओवर में हुआ था, जब इंग्लैंड के विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो ने गिल्लियां उखाड़ने के लिए एलहम का थ्रो उठाया था, लेकिन डाइव लगाते हुए स्मिथ कुछ इंच पीछे रह गए थे। तीसरे अंपायर द्वारा पहली बार रीप्ले देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान लगभग पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन यह रन आउट अपील पर एक साधारण समीक्षा से कहीं अधिक था।

मेनन ने फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम कई बार देखा, जिससे अंततः पता चला कि बेयरस्टो गेंद को पकड़ने से पहले एक बेल को हटाने का दोषी था और स्मिथ तब क्रीज से दूर थे। लेकिन जब उन्होंने बेल्स को पूरी तरह से उखाड़ दिया, तो स्मिथ अंदर थे। कुछ ही देर बाद एमसीसी ने एक ट्वीट जारी कर स्मिथ को बर्खास्त न करने पर मेनन के फैसले पर स्पष्टीकरण जारी किया।

एमसीसी ने अपने ट्वीट में कहा, नियम 29.1 कहता है: "विकेट तब टूट जाता है जब स्टंप के ऊपर से कम से कम एक बेल पूरी तरह से हटा दिया जाता है, या एक या अधिक स्टंप जमीन से हटा दिया जाता है।"

We have received a few questions regarding the decision in the below video.



Law 29.1 states: "The wicket is broken when at least one bail is completely removed from the top of the stumps, or one or more stumps is removed from the ground." (1/2)#Ashespic.twitter.com/RyZMgf5ItF