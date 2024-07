Team India Victory Parade: वेस्टइंडीज से लौटा मुंबई का राजा, फैंसे ने लगाए नारे, देखें वीडियो

Highlights मुंबई में टीम इंडिया की जीत का जश्न शुरू सड़कों पर फैंस का उमड़ा सैलाब रोहित शर्मा के नाम के लगे नारे

Team India Victory Parade:मुंबई के मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक फैंस का सैलाब आ गया। जहां देखों वहां पर क्रिकेट फैंस नजर आए। यहां हो रही बरसात के बावजूद लोगों में जोश गजब का था। यह सभी अपने चैंपियंस को देखना चाहते थे, उन्हें देखकर विश्व कप जीतने की खुशी पाना चाहते थे। इस बीच, सड़कों पर मौजूद फैंस ने अपने कप्तान के नाम जोरदार नारे लगाए।

Mumbai Ka Raja is coming soon. 🥶



