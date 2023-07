Major League Cricket 2023 MLC: अमेरिका में पहली बार टी20 लीग?, 6 टीम और 18 मैच, कई खिलाड़ी करेंगे धमाका, यहां जानें सबकुछ

Highlights बीसीसीआई के मौजूदा नियमों के तहत भारतीय खिलाड़ी इसमें भाग नहीं ले सकते। सीधा प्रसारण भारत में स्पोटर्स 18 पर देख जा सकता है। डिजिटल माध्यम से यह जियो सिनेमा पर देखा जा सकेगा।

Major League Cricket 2023 MLC: और क्रिकेट फैंस के सामने और एक और टी20 लीग? आखिरकार फ्रेंचाइजी क्रिकेट पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में होने जा रहा है। छह टीमों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) के ड्राफ्ट का सीधा प्रसारण भारत में स्पोटर्स 18 पर देख जा सकता है, जबकि डिजिटल माध्यम से यह जियो सिनेमा पर देखा जा सकेगा।

📅 July 13-30, 2023



📅 July 13-30, 2023

📍 Grand Prairie Stadium – Grand Prairie, TX

📍 Church Street Park – Morrisville, NC



TICKETS ARE ON SALE NOW

अभी हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरुष टीम जिम्बाब्वे में एकदिवसीय विश्व कप क्वालीफायर में थी। वे एक भी गेम नहीं जीत सकी। क्वालीफायर में पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है। अगले साल इसी समय के आसपास यूएसए और वेस्टइंडीज पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे।

Woohoo!!! More broadcasting news 🎉 🎉 🎉



🇵🇰 🇬🇧 🇦🇺 🇿🇦 🇳🇿 🇯🇲 🇧🇧 🇩🇴 +



Find out more ➡️ https://t.co/VLEP3xxjL0pic.twitter.com/vy3Bpb06Vk — Major League Cricket (@MLCricket) July 12, 2023

इसे अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज (एसीई) द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसे यूएसए क्रिकेट द्वारा मंजूरी दी गई है। आईसीसी ने लीग के लिए आधिकारिक मंजूरी भी दे दी है। ACE को उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े क्रिकेट प्रसारक विलो टीवी के संस्थापक समीर मेहता, विजय श्रीनिवासन और भारत में टाइम्स ग्रुप के सत्यन गजवानी और विनीत जैन का समर्थन प्राप्त है।

Grand Prairie Stadium is officially OPEN 🎗️ ✂️ 🏟️ T-minus 49 hours and 9 minutes until #MajorLeagueCricket Opening Night!!!!!



Major thanks to Mayor Ron Jensen and the @CityofGP for helping to put this ribbon cutting ceremony together 🤠 🙏 pic.twitter.com/ndl5OmqWG8 — Major League Cricket (@MLCricket) July 11, 2023

एमएलसी को कई निवेशकों से 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और एडोब के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण शामिल हैं।आखिरकार 13 जुलाई को शुभारंभ होगा। 6 टीमों के बीच 18 मैच होंगे।

#MajorLeagueCricket 🤝 Abound By the Times of India



Abound joins as an Official Partner for the inaugural season of #MLC2023 🏏🏟️🙌



Read More ➡️ https://t.co/cohpurljTspic.twitter.com/bfFX7JfHh3 — Major League Cricket (@MLCricket) July 11, 2023

फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2023 (MLC 2023 FULL SCHEDULE)-

1ः टेक्सास सुपर किंग्स बनाम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स, 14 जुलाई, डलास, सुबह 6:00 बजे IST

2ः एमआई न्यूयॉर्क बनाम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न, 15 जुलाई, डलास, 2:00 पूर्वाह्न IST

3ः सिएटल ओर्कास बनाम वाशिंगटन फ्रीडम, 15 जुलाई, डलास, 6:00 पूर्वाह्न IST

4ः सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न बनाम सिएटल ओर्कास, 16 जुलाई, डलास, 6:00 पूर्वाह्न IST

5ः टेक्सास सुपर किंग्स बनाम वाशिंगटन फ्रीडम, 17 जुलाई, डलास, 2:00 पूर्वाह्न IST

6ः लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स बनाम एमआई न्यूयॉर्क, 17 जुलाई, डलास, सुबह 6:00 बजे IST

7ः टेक्सास सुपर किंग्स बनाम एमआई न्यूयॉर्क, 18 जुलाई, डलास, 6:00 पूर्वाह्न IST

8ः लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स बनाम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न, 19 जुलाई, डलास, सुबह 6:00 बजे IST

9ः वाशिंगटन फ्रीडम बनाम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स, 21 जुलाई, मॉरिसविले, 3:00 पूर्वाह्न IST

10ः सिएटल ऑर्कास बनाम टेक्सास सुपर किंग्स, 22 जुलाई, मॉरिसविले, 3:00 पूर्वाह्न IST

11ः वाशिंगटन फ्रीडम बनाम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, 23 जुलाई, मॉरिसविले, 3:00 पूर्वाह्न IST

12ः लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स बनाम सिएटल ऑर्कास, 23 जुलाई, मॉरिसविले, 11:00 अपराह्न IST

13ः एमआई न्यूयॉर्क बनाम वाशिंगटन फ्रीडम, 24 जुलाई, मॉरिसविले, 3:00 पूर्वाह्न IST

14ः सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स बनाम टेक्सास सुपर किंग्स, 25 जुलाई, मॉरिसविले, 3:00 पूर्वाह्न IST

15ः एमआई न्यूयॉर्क बनाम सिएटल ऑर्कास, 26 जुलाई, मॉरिसविले, 3:00 पूर्वाह्न IST

16ः एलिमिनेटर (3 बनाम 4), 28 जुलाई, डलास, 2:00 पूर्वाह्न IST

17ः क्वालीफायर 1 (1 बनाम 2) ,28 जुलाई, डलास, 6:00 पूर्वाह्न IST

18ः क्वालीफायर 2, जुलाई 29, डलास, 6:00 पूर्वाह्न IST

19ः फाइनल, 31 जुलाई, डलास 6:00 पूर्वाह्न IST।

पहला गेम 13 जुलाई (भारत में 14 जुलाई, सुबह 6 बजे IST) और फाइनल 30 जुलाई (भारत में 31 जुलाई, सुबह 6 बजे) को होगा। कुल मिलाकर 15 ग्रुप-स्टेज गेम होंगे, उसके बाद एक एलिमिनेटर, दो क्वालीफायर और फाइनल होगा। छह टीमें एक्शन में हैं और राउंड-रॉबिन प्रारूप के साथ शुरुआत करेंगी, जिसमें शीर्ष चार प्लेऑफ़ में आगे बढ़ेंगी।

छह टीमेंः टूर्नामेंट में छह टीमें लॉस एंजीलिस नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क, सेन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स , सीएटल ओरकास , टैक्सास सुपर किंग्स और वॉशिंगटन फ्रीडम हैं। अधिकांश टीमों के मालिक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। छह टीमों में से चार का स्वामित्व आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों के पास है। एलए नाइट राइडर्स, एमआई नाइट राइडर्स और टेक्सास सुपर किंग्स का मालिक कौन है। सिएटल ऑर्कस का स्वामित्व जीएमआर ग्रुप के पास है, जो दिल्ली कैपिटल्स का सह-मालिक है।

वाशिंगटन फ्रीडम का स्वामित्व भारतीय-अमेरिकी उद्यमी संजय गोविल के पास है। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न का स्वामित्व आनंद राजारमन और वेंकी हरिनारायण के पास है और उन्होंने अपने पहले सीज़न के लिए क्रिकेट विक्टोरिया के साथ साझेदारी की है। जैसा कि आप बता सकते हैं, यह सब बहुत गंभीर मामला है।

मैच कहाँ खेले जायेंगेः पहले आठ लीग खेल टेक्सास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। अगले सात मुकाबलों के लिए मॉरिसविले के चर्च स्ट्रीट पार्क स्टेडियम में जाएंगी। प्लेऑफ़ का आयोजन ग्रैंड प्रेयरी में फिर से किया जाएगा। नए स्टेडियम की क्षमता लगभग 7000 है।

सभी छह टीमों में नामी गिरामी क्रिकेटरों के साथ अमेरिकी खिलाड़ी भी हैं। इनके बीच 18 मैच खेले जायेंगे और फाइनल 30 जुलाई को होगा। इसके 11 मैच डलास में और सात मैच नॉर्थ कैरोलिना में होंगे। आयोजकों ने बताया कि पहले मैच के सभी 7200 टिकट बिक चुके हैं।

लीग में भाग ले रहे प्रमुख खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान, दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसी, क्विंटोन डिकॉक, डेविड मिलर, वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल, कीरोन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो, आस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस, आरोन फिंच, इंग्लैंड के जैसन रॉय और लियाम प्लंकेट, श्रीलंका के दासुन शनाका और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट शामिल हैं।