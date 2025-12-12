"मैं बिहार से हूँ": यूएई के खिलाड़ियों की स्लेजिंग पर वैभव सूर्यवंशी का ज़बरदस्त जवाब

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को दुबई में इंडिया बनाम यूएई U-19 एशिया कप मैच में 95 गेंदों में 171 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज के 171 रन की मदद से भारतीय टीम ने पहली पारी में 50 ओवर में 433/6 का बड़ा स्कोर बनाया। पारी का मुख्य आकर्षण सूर्यवंशी का बाउंड्री लगाना था। बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने यूएई के गेंदबाजों की गेंदों पर नौ चौके और 14 छक्के मारे - जो U-19 क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब वह बल्लेबाजी कर रहे थे, तो सूर्यवंशी को स्लेजिंग का भी सामना करना पड़ा।

यह घटना 32वें ओवर में हुई जब लेफ्ट-आर्म स्पिनर उदिश सूरी सूर्यवंशी को बॉलिंग कर रहे थे, जो 90s में बैटिंग कर रहे थे। स्टंप के पीछे खड़े सालेह अमीन ने सूर्यवंशी का कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश की। हालांकि, 14 साल के बैटिंग सेंसेशन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने यूएई के विकेटकीपर को जवाब देने का फैसला किया।

स्टंप माइक पर अमीन को यह कहते हुए सुना गया, "कम ऑन बॉयज़। 90's का श्राप। 90's का श्राप।" सूर्यवंशी ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, "तेरे साथ सेल्फी ले लूँ?" बाद में, सूर्यवंशी से इस घटना के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया: "मैं बिहार से हूँ। पीठ पीछे जो भी बातें होती हैं, उससे मुझको फर्क नहीं पड़ता।"

मैच की बात करें तो, यूएई के कैप्टन यायिन राय के बैटिंग के लिए बुलाने के बाद, इंडिया U-19 को शुरुआत में ही झटका लगा जब कैप्टन आयुष म्हात्रे तीसरे ओवर में चार रन बनाकर आउट हो गए। इससे सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज एक साथ आए, और इसके बाद पूरी तरह से अग्रेसन वाली इनिंग देखने को मिली। सूर्यवंशी, जो शानदार फॉर्म में हैं, ने सावधानी से खेला और फिर खतरनाक मोड में आ गए। उन्होंने सिर्फ़ 30 गेंदों में अपना हाफ-सेंचुरी पूरा किया।

पावर-हिटिंग के शानदार प्रदर्शन से सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया, और U-19 एशिया कप की एक इनिंग में किसी बैट्समैन द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले अफ़गानिस्तान के दरविश रसूली (2017 में 10 छक्के) के नाम था।

उनका शतक सिर्फ़ 56 गेंदों पर आया। सूर्यवंशी लगातार रन बनाते रहे, उन्होंने सिर्फ़ 84 गेंदों में 150 रन पूरे किए और आखिर में 95 गेंदों पर 171 रन बनाकर रन आउट हो गए, उनका स्ट्राइक रेट 180 था। सूर्यवंशी का 171 रन अब ऑफिशियली यूथ वनडे में किसी भारतीय का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जो 2002 में इंग्लैंड U-19 के खिलाफ अंबाती रायडू के नाबाद 177 रन से थोड़ा कम है।

जबकि एरॉन जॉर्ज ने 69 रन बनाए, विहान मल्होत्रा ​​(69), वेदांत त्रिवेदी (38), अभिज्ञान कुंडू (32) और कनिष्क चौहान (28) ने भी भारत को 433/6 तक पहुंचने में मदद की, जिससे यूएई को 434 का टारगेट मिला।