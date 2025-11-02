कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की T20I टीम से हुए रिलीज़, साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ से पहले इंडिया ए टीम में होंगे शामिल

नई दिल्ली: कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के बाकी बचे दो टी20आई मैचों का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें टीम से रिलीज़ कर दिया गया है। टीम मैनेजमेंट लेफ्ट-आर्म रिस्ट स्पिनर के लिए रेड-बॉल की तैयारी को प्राथमिकता दे रहा है। कुलदीप इंडिया ए टीम में शामिल होंगे और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में हिस्सा लेंगे।

यह मैच 6 नवंबर को बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगा। यह मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ की तैयारी का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।

कुलदीप होबार्ट में तीसरे T20I में भारत की सीरीज़ बराबर करने वाली जीत में भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। उनके टेस्ट मैच खेलने के मौके सीमित रहे हैं - वह इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ में प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ से पहले अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला था, जिसमें उन्होंने एक फाइव-विकेट हॉल सहित 12 विकेट लिए थे।

कुलदीप कई टेस्ट रेगुलर खिलाड़ियों के साथ जुड़ेंगे जो दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया ए टीम का भी हिस्सा हैं।

ऋषभ पंत, जिन्होंने इंग्लैंड में पैर की चोट के बाद एक्टिव क्रिकेट में वापसी की है, ने पहले चार दिवसीय मैच में टीम की कप्तानी की, जिसे भारत ने 3 विकेट से जीता, जिसमें पंत ने दूसरी पारी में 90 रन बनाए। वह दूसरे मैच में भी कप्तानी करेंगे, जबकि साई सुदर्शन, जो पहले मैच में भी खेले थे, दूसरे मैच के लिए टीम का हिस्सा हैं।

केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और देवदत्त पडिक्कल दूसरे टेस्ट खिलाड़ी हैं जो दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के लिए इंडिया ए टीम का हिस्सा होंगे।

चौथे और पांचवें T20I के लिए भारत की अपडेटेड टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

दूसरे चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया ए की अपडेटेड टीम

ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बरार, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव