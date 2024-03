KKR vs SRH, IPL 2024: तीसरे मैच में केकेआर के सामने एसआरएच, कहां देखें लाइव मैच, कैसा हो सकता है प्लेइंग इलेवन, जानें अपडेट

Highlights बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी काफी अनुभव रखते हैं। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होगा। 23 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

KKR vs SRH, IPL 2024 Dream11 Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में आज डबल डेकर मैच है। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के सामने पंजाब किंग्स और दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से शनिवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह आईपीएल का तीसरा मैच है। पहले मैच में सीएसके के आरसीबी को 6 विकेट से खाता खोला। केकेआर को उम्मीद होगी कि कप्तान श्रेयस अय्यर को अपनी फिटनेस के कारण टूर्नामेंट में आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी ओर हैदराबाद अपने नए कप्तान के रूप में पैट कमिंस पर भरोसा जताकर आगे बढ़ेगा। कमिंस पहले केकेआर के लिए खेल चुके हैं और बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी काफी अनुभव रखते हैं। मैच 7 बजे से शुरू होगा।

कुल खेले गए मैच: 25

सनराइजर्स हैदराबाद जीता: 09

कोलकाता नाइट राइडर्स जीते: 16

कोई परिणाम नहीं: 00।

आईपीएल 2024- सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) प्लेइंग 11, लाइव टॉस का समय, लाइव स्ट्रीमिंग, प्रसारणः

लाइव टॉसः टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होगा।

मैच कितने बजे शुरू होगा? हैदराबाद बनाम कोलकाता लाइव मैच 23 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

मैच का सीधा प्रसारण करेंगे? स्टार स्पोर्ट्स के पास इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण अधिकार हैं। अंग्रेजी में लाइव कमेंट्री स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी/एसडी पर और हिंदी कमेंट्री स्टार स्पोर्ट्स हिंदी एचडी/एसडी पर उपलब्ध होगी। स्टार स्पोर्ट्स चैनल बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और तमिल सहित अन्य भाषाओं में लाइव कमेंट्री प्रदान करेगा।

लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? जियो सिनेमाज भारत में केकेआर बनाम एसआरएच आईपीएल मैच को मुफ्त में लाइव स्ट्रीम करेगा।

टीमें:

कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), नीतिश राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, शाकिब अल हसन, अनुकूल रॉय, वेंकटेश अय्यर, शेरफाने रदरफोर्ड, अंगकृष रघुवंशी, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, केएस भरत, फिल साल्ट, रहमानुल्लाह गुरबाज, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, दुष्मंता चामीरा, वरुण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क, मुजीब उर रहमान, हर्षित राणा, सुयश शर्मा।

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), अब्दुल समाद, अभिषेक शर्मा, एडेन मार्कराम, ट्रेविस हेड, वानिंदु हसरंगा, मार्को यानसेन, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, सनवीर सिंह, हेनरिच क्लासेन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल, टी नटराजन, अनमोलप्रीत सिंह, मयंक मार्कण्डेय, उपेंद्र सिंह यादव, उमरान मलिक, नीतिश कुमार रेड्डी, फजलहक फारूकी, शाहबाज अहमद, जयदेव उनादकट, आकाश सिह, जे सुब्रहमण्यन।

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित XI: मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, वाशिंगटन सुंदर, अब्दुल समद, सनवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडेय, जयदेव उनादकट।

कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित XI: फिल साल्ट, वेंकटेश अय्यर, नितीश राणा, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, मिशेल स्टार्क, सुयश शर्मा, वैभव अरोड़ा।