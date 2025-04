KKR vs PBKS IPL 2025: 6 पारी, 48 रन, पंजाब किंग्स को खस्ता किया ग्लेन मैक्सवेल

Highlights ग्लेन मैक्सवेल का उच्चतम स्कोर 30 रन है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 6 मैच खेलते हुए मात्र 48 रन बना सके। इस दौरान केवल एक बार दोहरे अंक में पहुंचे है।

KKR vs PBKS Live Score, IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में पंजाब किंग्स के लिए ग्लेन मैक्सवेल बुरे सपने की तरह हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 6 मैच खेलते हुए मात्र 48 रन बना सके और इस दौरान केवल एक बार दोहरे अंक में पहुंचे है। ग्लेन मैक्सवेल का उच्चतम स्कोर 30 रन है। आईपीएल 2025 में मैक्सी का बल्ला शांत है और पंजाब की राह में बाधा बन रहे हैं।

0

30

1

3

7

7 - आज।

पारी: 8

रन: 50

गेंद: 33

आउटः 5

औसत: 10.0

एसआर: 151.5।

129 - डब्ल्यू साहा और मनन वोहरा, बेंगलुरु, 2014 (फाइनल) (तीसरा विकेट)

120 - प्रभसिमरन एवं प्रियांश आर्य, कोलकाता, 2025 (प्रथम)*

116 - क्रिस गेल और केएल राहुल, कोलकाता, 2018 (प्रथम)

115 - मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, अबू धाबीम 2020 (प्रथम)

100 - क्रिस गेल और मनदीप सिंह, शारजाह, 2020 (दूसरा)।

Glenn Maxwell in the IPL since 2024:

100 runs @ 6.66, SR: 108.69 #KKRvPBKSpic.twitter.com/eJby7nnbhB