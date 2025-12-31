कपिल देव ने उज्जैन की सड़कों पर छोटे बच्चों के साथ खेला गली क्रिकेट, वीडियो हुआ वायरल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह बच्चों के पास गए और काफी समय बाद गेम में हाथ आजमाया। वीडियो में कपिल देव हाथ में बैट लिए और लेग साइड में शॉट खेलते हुए दिख रहे हैं।

उज्जैन: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑलराउंडर कपिल देव ने उज्जैन की सड़कों पर छोटे बच्चों के साथ मस्ती भरे पल बिताए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सड़क पर बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं।

कई बार ऐसा होता है जब बड़े लोग सड़क पर बच्चों को क्रिकेट खेलते देखते हैं तो उन्हें भी खेलने का मन करता है। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने उज्जैन की सड़कों पर कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा।

एक बॉलर अपने पैरों पर गेंद फेंकता है और बल्लेबाज़ बॉल को फाइन लेग एरिया में मारने के लिए बल्ला घुमाता है। वह शॉट मारने के बाद कैमरे के लिए पोज़ देता रहा। फिर वह बल्ला एक बच्चे को दे देता है जो उसके बगल में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। 

कपिल देव का दिल को छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर आया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

