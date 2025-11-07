क्या 4 लाख रुपये महीना बहुत ज़्यादा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने शमी की पत्नी से पूछा

हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके लिए हर महीने 1.5 लाख रुपये और उनकी बेटी के लिए 2.5 लाख रुपये का गुज़ारा भत्ता तय किया गया था।

नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां की याचिका के बाद जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से अपने और अपनी बेटी के लिए मिलने वाले मासिक गुज़ारा भत्ता बढ़ाने की मांग की है।

जहां ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके लिए हर महीने 1.5 लाख रुपये और उनकी बेटी के लिए 2.5 लाख रुपये का गुज़ारा भत्ता तय किया गया था। अपनी याचिका में, उन्होंने कहा कि शमी की कमाई और लाइफस्टाइल को देखते हुए यह रकम काफी नहीं है और उन्होंने कोर्ट से गुज़ारा भत्ता बढ़ाने की अपील की है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "क्या हर महीने 4 लाख रुपये पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं?" फिर भी, बेंच ने शमी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों से चार हफ़्तों के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।

जहां के वकील ने दलील दी कि भारतीय क्रिकेटर की इनकम और प्रॉपर्टी मौजूदा मेंटेनेंस ऑर्डर में दिखाए गए से कहीं ज़्यादा है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा, "पति बहुत पैसे कमाता है। एफिडेविट देखिए - उसके पास सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है, लग्ज़री कारें हैं, वह अक्सर विदेश यात्रा करता है और बहुत खर्चीली ज़िंदगी जीता है।"

याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि शमी ने फैमिली कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट दोनों के साफ़ निर्देशों के बावजूद कई महीनों तक पेमेंट नहीं किया। जहां ने कहा कि हालांकि वह अपने पति की इनकम पर अपना पर्सनल अधिकार नहीं जता रही हैं, लेकिन उनकी बेटी को अपने पिता जैसी ही लाइफस्टाइल पाने का हक है। याचिका में लिखा था, "बेटी को वैसे ही स्कूलों में पढ़ने, अपने पिता के दोस्तों के बच्चों के साथ घुलने-मिलने और इज्ज़त के साथ जीने का अधिकार है।"

यह डेवलपमेंट शमी और जहां के बीच लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ है, जो 2018 में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और फाइनेंशियल विवादों के आरोपों के बाद शुरू हुई थी। इस कपल का कड़वा रिश्ता तब से कोर्ट और पब्लिक दोनों जगह सामने आया है। शमी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, उन्होंने पहले अपनी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि वह अपने खेल पर ध्यान देना पसंद करते हैं। 

उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, "मुझे अतीत का कोई पछतावा नहीं है। जो हो गया सो हो गया। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता - खुद को भी नहीं। मैं बस क्रिकेट पर ध्यान देना चाहता हूं।" अब शमी और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को चार हफ़्तों के अंदर अपना जवाब देना होगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगा।
 

