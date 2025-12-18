10 छक्कों, 6 चौकों की बरसात! ईशान किशन ने SMAT फाइनल में मचाया कोहराम, जड़ दिया तूफानी शतक

झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में हरियाणा के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर सभी का ध्यान खींच लिया। गुरुवार (18 दिसंबर) को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में ईशान ने बेहद आक्रामक अंदाज़ में रन बटोरे।

Ishan-Kishan: झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में हरियाणा के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर सभी का ध्यान खींच लिया। गुरुवार (18 दिसंबर) को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में ईशान ने बेहद आक्रामक अंदाज़ में रन बटोरे। ईशान किशन ने महज 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो फाइनल मुकाबले में बेहद खास उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने यह शतक अंशुल कम्बोज की गेंद पर छक्का लगाकर पूरा किया। कप्तान ईशान ने 49 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके शामिल रहे। उनकी पारी का अंत हरियाणा के तेज गेंदबाज सुमित कुमार ने क्लीन बोल्ड करके किया।

ईशान किशन अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा केवल पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह ने किया था, जिन्होंने नवंबर 2023 में वडोदरा के खिलाफ फाइनल में 113 रन बनाए थे। इस शतक के साथ ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पांचवां शतक पूरा किया और वे इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस सूची में अभिषेक शर्मा भी पंजाब के लिए पांच शतक लगा चुके हैं। कुल मिलाकर, यह ईशान किशन के टी20 करियर का छठा शतक रहा।

मैच में ईशान किशन को कुमार कुशाग्रा का शानदार साथ मिला। दोनों ने हरियाणा के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए प्रति ओवर 12 से ज्यादा रन की रफ्तार से रन बनाए। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 177 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। कुमार कुशाग्रा ने 38 गेंदों में 85 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे।

