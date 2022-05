IPL Final 2022: 65 दिन 'दे दनादन', कल फाइनल, कौन मारेगा बाजी, 28 साल के हार्दिक के सामने 27 साल के संजू, जानें दोनों टीम के बारे में...

Highlights आईपीएल 2022 एक फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। गुजरात टाइटंस की टीम 2008 में लीग के उद्घाटन संस्करण के विजेता राजस्थान रॉयल्स के सामने है।

IPL Final 2022: इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल फाइनल कई मायने में अलग है। 28 साल के हार्दिक पांड्या और 27 साल के संजू सैमसन के बीच खिताबी टक्कर है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगे।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 की शुरुआत 26 मार्च को हुआ था। कल 29 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस की टीम 2008 में लीग के उद्घाटन संस्करण के विजेता राजस्थान रॉयल्स के सामने है।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में

रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। गुजरात टाइटंस ने क्वालीफायर 1 में राजस्थान रॉयल्स पर सात विकेट से जीत के साथ फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया था। आरआर को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ अपना दूसरा मौका मिला।

आरआर ने 2008 के बाद से अपने दूसरे आईपीएल फाइनल में प्रवेश करते हुए आरसीबी पर सात विकेट से जीत हासिल की। ​​गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सत्र में अपने प्रदर्शन से सभी को चकित कर दिया। हार्दिक पांड्या ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 14 पारियों में 45.30 की औसत से 453 रन बनाए हैं। सीजन में उनके बल्ले से चार अर्धशतक निकल चुके हैं।

फिनिशिंग टच के मामले में राहुल तेवतिया को अंत में अपनी तरफ से फायर करना होगा। उन्होंने अब तक 12 पारियों में 31 के औसत और 43* के सर्वश्रेष्ठ स्कोर से 217 रन बनाए हैं। जीटी के पास शानदार गेंदबाजी आक्रमण भी है, जिसमें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्पिनर राशिद खान आगे चल रहे हैं। 15 मैचों में दोनों गेंदबाजों ने क्रमश: 19 और 18 विकेट लिए हैं।

संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स)- राजस्थान के कप्तान अपने साथी जोस बटलर की तरह बहुत अधिक रन नहीं बना पाए हैं। शिमरोन हेटमायर के साथ बीच में पारी को तेज करने के मामले में राजस्थान के लिए फाइनल में एक प्रमुख खिलाड़ी होंगे।

जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स)- बटलर अब तक राजस्थान की बल्लेबाजी का मुख्य आधार रहे हैं। उन्होंने अब तक 58.84 की औसत से 824 रन बनाए हैं। उनके पास 4 शतक हैं और उन्होंने विराट कोहली के साथ सर्वाधिक शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की है।

डेविड मिलर (गुजरात टाइटन्स)- गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज डेविड मिलर का मानना है कि स्पिनरों को खेलते समय मानसिकता में बदलाव से उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र में कामयाबी मिल सकी। मिलर ने गुजरात टाइटंस के लिये 15 मैचों में 449 रन बनाये हैं जबकि कप्तान हार्दिक पंड्या ने 14 मैचों में 453 रन जोड़े हैं।

राशिद खान (गुजरात टाइटन्स)- अफगानिस्तान के 23 वर्षीय लेग स्पिनर गुजरात के लिए अहम खिलाड़ी रहे हैं। विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के जोखिम मुक्त योजना अपनाने से राशिद खान को एक छोर को संभालने के लिये रक्षात्मक रणनीति का इस्तेमाल करने में मदद मिली है ताकि दूसरे छोर पर गेंदबाज आक्रामक गेंदबाजी करे।

पांचवें आईपीएल सत्र में राशिद के ओवरों को प्रतिद्वंद्वी टीमों के बल्लेबाज जल्द से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि गुजरात टाइटंस के अन्य गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से रन जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। राशिद का 15 मैचों में इकोनोमी रेट 6.73 का है जो काफी प्रभावित करने वाला है। वह 18 विकेट लेकर सूची में नौंवे स्थान पर हैं।