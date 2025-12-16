IPL Auction 2026: सभी 10 टीमों के सोल्ड, अनसोल्ड और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट देखें

नीलामी में कई बड़े नाम अनसोल्ड भी रहे। जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टोन, रचिन रवींद्र और डेवोन कॉनवे को कोई खरीदार नहीं मिला, जिससे सब हैरान रह गए, साथ ही इंडियन बल्लेबाज़ पृथ्वी शॉ और दीपक हुड्डा में भी किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।

IPL Auction 2026: सभी 10 टीमों के सोल्ड, अनसोल्ड और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट देखें

नई दिल्ली: मंगलवार को अबू धाबी में हुई आईपीएल 2025 की नीलामी में बड़े-बड़े खिलाड़ियों की खरीद, समझदारी भरे सस्ते सौदे और चौंकाने वाले खिलाड़ियों को नज़रअंदाज़ करने का दिलचस्प मिश्रण देखने को मिला, जिसने इस इवेंट के हमेशा अप्रत्याशित स्वभाव को साबित किया। उम्मीद के मुताबिक, फ्रेंचाइजी शुरू में ही आक्रामक थीं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को 25.2 करोड़ रुपये में खरीदकर सबसे बड़ा दांव खेला। यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी बनकर उभरा, जो मल्टी-स्किल्ड विदेशी खिलाड़ियों पर दिए जाने वाले प्रीमियम को दिखाता है। KKR ने विस्फोटक न्यूज़ीलैंड के ओपनर फिन एलन को उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी बैटिंग को और मज़बूत किया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में साइन करके अपनी इंडियन कोर को मज़बूत किया, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने वानिंदु हसरंगा को सिर्फ़ 2 करोड़ में खरीदा, जो नीलामी की सबसे अच्छी डील्स में से एक साबित हो सकती है। दिल्ली कैपिटल्स खास तौर पर एक्टिव रही, उसने बेन डकेट और डेविड मिलर को बेस प्राइस पर खरीदा, जबकि मुंबई इंडियंस ने क्विंटन डी कॉक को सिर्फ़ 1 करोड़ में खरीदकर अपने विकेटकीपिंग ऑप्शन को मज़बूत किया।

हालांकि, नीलामी में कई बड़े नाम अनसोल्ड भी रहे। जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टोन, रचिन रवींद्र और डेवोन कॉनवे को कोई खरीदार नहीं मिला, जिससे सब हैरान रह गए, साथ ही इंडियन बल्लेबाज़ पृथ्वी शॉ और दीपक हुड्डा में भी किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इन खिलाड़ियों के न बिकने से टीमों की बदलती रणनीतियों और बजट की कमी सामने आई, जिससे IPL 2025 की नीलामी दिलचस्प और उतार-चढ़ाव भरी रही।

यहां टीमों और पर्स वाले खिलाड़ियों की सूची दी गई है- 

चेन्नई सुपर किंग्स

पर्स: 43.40 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी:

लखनऊ सुपर जायंट्स

पर्स: 20.95 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी: वानिंदु हसरंगा – 2 करोड़, एनरिक नोर्त्जे – 2 करोड़

कोलकाता नाइट राइडर्स

पर्स: 37.10 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी: कैमरन ग्रीन 25.2 करोड़, फिन एलन 2 करोड़ (बेस प्राइस), मथीशा पथिराना – 18 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स

पर्स: 17.80 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी: बेन डकेट – 2 करोड़, डेविड मिलर – 2 करोड़

मुंबई इंडियंस

पर्स: 1.75 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी: क्विंटन डी कॉक – 1 करोड़ (बेस प्राइस)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

पर्स: 9.40 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी: वेंकटेश अय्यर – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) – 7 करोड़, जैकब डफी – 2 करोड़

राजस्थान रॉयल्स

पर्स: 16.05 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी:

सनराइजर्स हैदराबाद

पर्स: 25.50 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी:

पंजाब किंग्स

पर्स: 11.50 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी:

गुजरात टाइटन्स

पर्स: 12.90 करोड़ रुपये
बिके हुए खिलाड़ी:

बिना बिके खिलाड़ियों की सूची

जॉनी बेयरस्टो – 1 करोड़
जेमी स्मिथ – 2 करोड़
रहमानुल्लाह गुरबाज – 1.5 करोड़
केएस भरत – 75 लाख
दीपक हुड्डा – 75 लाख
वियान मुल्डर – 1 करोड़
लियाम लिविंगस्टोन – 2 करोड़
रचिन रवींद्र – 2 करोड़
गस एटकिंसन – 2 करोड़
डेवोन कॉनवे – 2 करोड़
पृथ्वी शॉ – 75 लाख
जेक फ्रेजर-मैकगर्क – 2 करोड़

