IPL Auction 2025 Live Updates: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आईपीएल नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा है। पीबीकेएस ने वाई चहल 18 करोड़ रुपये में खरीदा है। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपये में एलएसजी के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपये में पीबीकेएस के साथ गए हैं। SRH ने मोहम्मद शमी को रुपये में साइन किया। 10 करोड़ खर्च किया है। डेविड मिलर 7.50 करोड़ रुपये में एलएसजी के हो गए। पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके लिए 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाई।

David Miller moves to #LSG ! 👌 👌 SOLD for INR 7.5 Crore 👏 👏 #TATAIPLAuction | #TATAIPL | @DavidMillerSA12 | @LucknowIPL pic.twitter.com/usn5k7aadJ

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए, जिन्हें लखनऊ सुपर जाइंट्स ने यहां रविवार को मेगा नीलामी में 27 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि केकेआर को इस साल खिताब दिलाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े। पंत के लिये सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच जमकर होड़ लगी।

लखनऊ ने आखिरी बोली 27 करोड़ रूपये की लगाई और दिल्ली कैपिटल्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब के बीच अय्यर को लेकर काफी समय तक होड़ रही लेकिन आखिर में पंजाब ने बाजी मारी।

अय्यर ने आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्हें पिछली नीलामी में केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रूपये में खरीदा था । स्टार्क को 11 करोड़ 75 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा । बायें हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पंजाब ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 18 करोड़ रुपये में खरीदा।

सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी बोली 18 करोड़ रुपये की लगाई थी जिसे आरटीएम के जरिये पंजाब ने मैच किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने दो करोड़ की बेसप्राइज पर नीलामी में सबसे पहले उतरे अर्शदीप पर पहली बोली लगाई थी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा को गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा है।

𝗧𝗵𝗲𝘆 𝘀𝗮𝗶𝗱: 𝗦𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰🪄 #PBKS 𝙨𝙖𝙞𝙙: 𝙔𝙪𝙯𝙫𝙚𝙣𝙙𝙧𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙝𝙖𝙡 𝙞𝙨 𝙊𝙐𝙍𝙎 👏 👏 Punjab Kings have Chahal on board for INR 18 Crore 👍 👍 #TATAIPLAuction | #TATAIPL | @yuzi_chahal | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/OjNI2igW0p

You want pace, you get pace! ⚡️ ⚡️



Mohammad Shami joins #SRH for INR 10 Crore 🙌 🙌#TATAIPLAuction | #TATAIPL | @MdShami11 | @SunRiserspic.twitter.com/Jxl8Kv781J