IPL 2026: 18 मैच में भारत का प्रतिनिधित्व, फ्रैंकलिन की जगह आरोन होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी कोच, 2011-2022 के बीच आईपीएल के 9 सीजन खेलने का अनुभव

Highlights IPL 2026: 9 टेस्ट और 9 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। IPL 2026: जनवरी 2025 में संन्यास की घोषणा की थी। IPL 2026: पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेम्स फ्रैंकलिन की जगह लेंगे।

IPL 2026: पूर्व भारतीय खिलाड़ी वरुण आरोन को इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। जिसकी घोषणा फ्रैंचाइज़ी ने सोमवार को की। आरोन न्यूजीलैंड के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेम्स फ्रैंकलिन की जगह लेंगे। एसआरएच ने अपने एक्स अकाउंट पर घोषणा की। हमारे कोचिंग स्टाफ में एक शानदार जुड़ाव! वरुण आरोन का हमारे नए गेंदबाजी कोच के रूप में स्वागत है। आरोन ने 9 टेस्ट और 9 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जनवरी 2025 में संन्यास की घोषणा की थी।

A fiery addition to our coaching staff! Welcome Varun Aaron as our new bowling coach 🔥🧡#PlayWithFirepic.twitter.com/qeg1bWntC5