IPL 2026: 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव?, ड्वेन ब्रावो और अभिषेक नायर के साथ काम करेंगे वाटसन

कोलकाताः कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। शेन वॉटसनआईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के सहायक कोच का पदभार संभालने के लिए तैयार हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जो पहले रिकी पोंटिंग के साथ दिल्ली कैपिटल्स में रहे। तीन साल बाद आईपीएल में कोचिंग की भूमिका में लौट रहे हैं। 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके क्वींसलैंड के इस खिलाड़ी,अभिषेक नायर के साथ काम करेंगे, जिन्हें हाल ही में तीन बार की पूर्व चैंपियन टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।

44 वर्षीय वॉटसन आईपीएल के दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 12 सीज़न खेले हैं, जिसमें पहला सीज़न भी शामिल है, जब उन्होंने 2008 में राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल में शानदार जीत दिलाई थी। उन्होंने उस सीज़न में एमवीपी का खिताब जीता था और 2013 में फिर से यह कारनामा दोहराया था। इस बीच, ड्वेन ब्रावो टीम के मेंटर बने रहेंगे।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया था। इस तरह वह आईपीएल फ्रेंचाइजी में चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे जिन्होंने तीन सत्र तक यह जिम्मेदारी संभाली थी। नायर 2018 से केकेआर से जुड़े हुए हैं और उनके टीम प्रबंधन के अहम सदस्यों में से एक हैं।

टीम चयन के मामले में ड्रेसिंग रूम में उनका काफी दबदबा रहा है। लगभग नौ महीने तक नायर भारतीय टीम में गौतम गंभीर के कोचिंग दल का हिस्सा थे लेकिन भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्हें बिना किसी औपचारिकता के बर्खास्त कर दिया गया और सितांशु कोटक को उनकी जगह दी गई।

केकेआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकी मैसूर ने कहा, ‘‘अभिषेक 2018 से नाइट राइडर्स टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर हमारे खिलाड़ियों को तराशा है। खेल के प्रति उनकी समझ और खिलाड़ियों के साथ जुड़ाव हमारी प्रगति में अहम रहा है। हम उन्हें मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालते हुए देखकर काफी उत्साहित हैं। ’’

केकेआर के सहायक कोच के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नायर ने युवा प्रतिभाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लिए तीन वनडे मैच खेलने वाले 43 वर्षीय नायर निजी कोच के रूप में काफी मशहूर हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रोहित शर्मा, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ियों के साथ काम किया है। इसके अलावा उन्होंने अंगकृष रघुवंशी की प्रतिभा को भी निखारा।