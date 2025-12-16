IPL 2026 Auction: कौन हैं औकिब नबी डार ? जम्मू और कश्मीर के ऑलराउंडर जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने ₹8.40 करोड़ में खरीदा

जम्मू और कश्मीर के इस अनकैप्ड बॉलिंग ऑलराउंडर की कीमत उनके बेस प्राइस ₹30 लाख से 28 गुना ज़्यादा हो गई।

By रुस्तम राणा | Updated: December 16, 2025 19:31 IST2025-12-16T19:31:29+5:302025-12-16T19:31:29+5:30

IPL 2026 Auction: अबू धाबी में आईपीएल 2026 की नीलामी में एक रोमांचक पल में, दिल्ली कैपिटल्स ने औकिब नबी डार को ₹8.40 करोड़ में खरीदा। जम्मू और कश्मीर के इस अनकैप्ड बॉलिंग ऑलराउंडर की कीमत उनके बेस प्राइस ₹30 लाख से 28 गुना ज़्यादा हो गई। यह डील इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में उनका डेब्यू है और एक उभरते हुए सितारे के तौर पर उनकी जगह पक्की करती है।

ज़ोरदार बोली की लड़ाई 

बोली दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने नबी की बेस प्राइस पर शुरू की। राजस्थान रॉयल्स जल्दी ही शामिल हो गई, और कीमत को ₹1 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैदान में उतरी। उन्होंने डीसी के साथ बोली लगाई जब तक कि रकम ₹2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो गई।

सनराइजर्स हैदराबाद ने ₹2.2 करोड़ पर देर से एंट्री मारी। हालांकि, दिल्ली मज़बूत बनी रही। आखिरकार, उन्होंने 29 साल के खिलाड़ी को ₹8.40 करोड़ में खरीद लिया, और बाकी सभी टीमों को पीछे छोड़ दिया। इससे नबी आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों (जिन खिलाड़ियों ने अभी तक भारत के लिए डेब्यू नहीं किया है) में से एक बन गए हैं।

औकिब नबी कौन हैं? बारामूला के एक उभरते हुए सितारे

4 नवंबर 1996 को बारामूला, जम्मू और कश्मीर में जन्मे औकिब नबी डार एक साधारण परिवार में पले-बढ़े, जहाँ उनके पिता, जो एक इंग्लिश टीचर थे, चाहते थे कि वह डॉक्टर बनें। इसके बजाय, नबी ने सीमित सुविधाओं वाले स्थानीय धूल भरे मैदानों पर क्रिकेट खेलना शुरू किया, और साउथ अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन के एक्शन को कॉपी किया।

यह दाएं हाथ का मीडियम पेसर दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने, जानलेवा यॉर्कर फेंकने और पुरानी गेंद को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए जाना जाता है। उनके लंबे हाथ उन्हें एक उपयोगी निचले क्रम का बल्लेबाज भी बनाते हैं जो बाउंड्री पार करने में सक्षम है। नबी ने 2020 में फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और 36 मैच खेले हैं, जिसमें 125 से ज़्यादा विकेट लिए हैं और लगभग 870 रन बनाए हैं।

शानदार घरेलू प्रदर्शन

औकिब नबी डार को हाल के सीज़न में सफलता मिली। 2024-25 रणजी ट्रॉफी में, उन्होंने 13.93 की औसत से 44 विकेट लिए, जो किसी भी तेज़ गेंदबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा थे। उन्होंने 2025-26 में भी इस फॉर्म को जारी रखा, शुरुआती राउंड में 29 विकेट लिए, जिसमें तीन बार पांच विकेट लेना और राजस्थान के खिलाफ 7/24 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उन्होंने सात मैचों में 8 से कम की इकॉनमी रेट से 15 विकेट लिए, जिससे उनके व्हाइट-बॉल स्किल्स साबित हुए। उन्होंने दलीप ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया, चार गेंदों में चार विकेट लिए।

जैसे ही नबी अपने पहले IPL सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, DC के फ़ैंस इस "स्विंग किंग" को बड़े मंच पर चमकते हुए देखने के लिए उत्साहित होंगे। कश्मीर के मुश्किल मैदानों से लेकर करोड़ों की डील तक का उनका सफ़र कई युवा क्रिकेटरों को प्रेरणा देगा।

टॅग्स :IPL 2026IPL Auctionjammu kashmirआईपीएल 2026आईपीएल ऑक्शनजम्मू कश्मीर