IPL 2026 Auction: ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ऑक्शन में सबसे बड़े आकर्षण बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि वह IPL 2026 ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे।

IPL 2026 Auction: कब, कहां और कैसे देखें आईपीएल की नीलामी? जानें यहां

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे बड़े इवेंट 2026 नीलामी के लिए मंच तैयार है। यह बड़ा इवेंट 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है और 10 IPL फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के 19वें एडिशन से पहले सबसे अच्छे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगी। इस इवेंट में कुल 350 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। कैमरन ग्रीन, वेंकटेश अय्यर और लियाम लिविंगस्टोन जैसे कुछ नाम नीलामी पूल में मौजूद होंगे और उम्मीद है कि नीलामी में उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी।

कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे बड़े पर्स के साथ नीलामी में जाएगी, और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह टीम इस इवेंट में कैसा प्रदर्शन करती है। इसके अलावा, कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को उस खिलाड़ी के रूप में बताया है जिसे फ्रेंचाइजी नीलामी में सबसे ज़्यादा कीमत दे सकती हैं।

इस बड़ी निलामी को भारतीय फैन्स कहां देख पाएंगे? आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

टीवी पर IPL 2026 नीलामी कहाँ देखें?

IPL 2026 नीलामी का लेटेस्ट एडिशन स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा।

IPL 2026 नीलामी ऑनलाइन कहाँ देखें?

फैंस JioCinema पर BBL को ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं।

IPL 2026 मिनी नीलामी कब होगी?
IPL 2026 मिनी नीलामी मंगलवार, 16 दिसंबर को होगी।

IPL 2026 मिनी नीलामी किस समय शुरू होगी?

IPL 2026 मिनी नीलामी दोपहर 2:30 बजे (IST) शुरू होगी।

IPL 2026 मिनी नीलामी कहाँ होगी?

IPL 2026 मिनी नीलामी अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगी।

