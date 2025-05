IPL 2025 Playoffs Schedule: आईपीएल प्लेऑफ शेड्यूल जारी, देखिए किस टीम में टक्कर, मैच, तारीखों, स्थानों की पूरी लिस्ट, कब खेला जाएगा फाइनल

Highlights IPL 2025 Playoffs Schedule: पंजाब किंग्स का मुकाबला क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। IPL 2025 Playoffs Schedule: मुलनपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी। IPL 2025 Playoffs Schedule: 30 मई को मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में उसी स्थान पर गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी।

IPL 2025 Playoffs Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) 2025 के प्लेऑफ की शुरुआत गुरुवार (29 मई) को मुलनपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी, जिसमें पंजाब किंग्स का मुकाबला क्वालीफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अगले दिन 30 मई को मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में उसी स्थान पर गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी।

उस प्रतियोगिता का विजेता क्वालीफायर 1 की हारने वाली टीम से क्वालीफायर 2 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेगा। फाइनल मुकाबला 3 जून को क्वालीफायर 1 और क्वालीफायर 2 के विजेताओं के बीच अहमदाबाद में होगा।

IPL 2025 Playoffs Schedule: आईपीएल 2025 प्लेऑफ-

क्वालीफायर 1- 29 मई: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुल्लानपुर

एलिमिनेटर- 30 मई: गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियंस, मुल्लानपुर

क्वालीफायर 2-1 जून: क्वालीफायर 1 हारने वाली टीम बनाम एलिमिनेटर विजेता, अहमदाबाद

फाइनल, 3 जून: क्वालीफायर 1 विजेता बनाम क्वालीफायर 2 विजेता - अहमदाबाद

