IPL 2025: 23 मार्च से शुरू होगा आईपीएल, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दी जानकारी

IPL 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पुष्टि की है कि इंडियन प्रीमियर लीग 23 मार्च से शुरू होने वाली है। रविवार, 12 जनवरी को शुक्ला ने उद्घाटन मैच की तारीख की पुष्टि की, लेकिन प्लेऑफ या फाइनल की तारीखों के बारे में कुछ नहीं बताया।

रिपोर्ट के मुताबिक आज की बीसीसीआई बैठक में नए कोषाध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें आगे की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। महिला प्रीमियर लीग (WPL) के आयोजन स्थल के बारे में स्पष्टता लगभग तय हो गई है।

इसके अलावा, आईपीएल ने एक साल के कार्यकाल के लिए नए आयुक्त की नियुक्ति की घोषणा की है। 18-19 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

#Video | BCCI announces new secretary, Devajit Saikia, and treasurer, Prabhtej Singh Bhatia. IPL 2025 is set to kick off on March 23rd, as revealed by BCCI Vice President Rajeev Shukla #IPL2025#BCCI#Cricketpic.twitter.com/iUooNKwr13