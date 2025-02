IPL 2025 Schedule: 10 टीम, 13 जगह, 65 दिन और 74 मैच?, 22 मार्च को उद्घाटन, 25 मई को फाइनल, 22 मार्च-18 मई तक लीग चरण, प्लेऑफ 20-25 मई तक, पूर्ण शेड्यूल घोषणा

Highlights IPL 2025 Full Schedule Announcement Live Updates: मुंबई इंडियंस केवल 7 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। IPL 2025 Full Schedule Announcement Live Updates: आईपीएल के 18वें संस्करण में कुल 13 स्थानों पर 65 दिनों में 74 मैचों की मेजबानी की जाएगी। IPL 2025 Full Schedule Announcement Live Updates: लीग चरण 22 मार्च से 18 मई तक होगा। प्लेऑफ 20 मई से 25 मई तक होगा।

IPL 2025 Full Schedule Announcement Live Updates: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के शेड्यूल की घोषणा कर दी गई। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 22 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स, कोलकाता में होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 25 मई को होगा। आईपीएल के 18वें संस्करण में कुल 13 स्थानों पर 65 दिनों में 74 मैचों की मेजबानी की जाएगी। लीग चरण 22 मार्च से 18 मई तक होगा। प्लेऑफ 20 मई से 25 मई तक होगा। मुंबई इंडियंस केवल 7 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी।

🚨 Exclusive 🚨



IPL 2025 official schedule.



- RCB vs KKR will play the first game at Edens garden.



- The final will also be played at Edens garden, Kolkata.#IPL2025pic.twitter.com/QSCCN6f142 — Rana Husnain Aleem (@husnain19X) February 16, 2025

Mark your calendars, folks! 🥳🗓#TATAIPL 2025 kicks off on March 2️⃣2️⃣ with a clash between @KKRiders and @RCBTweets 🤜🤛



When is your favourite team's first match? 🤔 pic.twitter.com/f2tf3YcSyY— IndianPremierLeague (@IPL) February 16, 2025

🚨 News 🚨



BCCI announces schedule for TATA IPL 2025



Details 🔽— IndianPremierLeague (@IPL) February 16, 2025

दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स दो बार चेन्नई (28 मार्च) और बेंगलुरु (3 मई) में आरसीबी से भिड़ने के लिए तैयार है। चेन्नई सुपर किंग्स दो बार पुराने प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। 23 मार्च को चेन्नई में और 20 अप्रैल को मुंबई में मुलाकात करेंगे। इस साल भी धर्मशाला और गुवाहाटी में आईपीएल के कुछ मैच होंगे। मुल्लांपुर के बाद धर्मशाला पंजाब किंग्स का दूसरा घरेलू मैदान है।

IPL 2025 SCHEDULE FOR KNOCK-OUTS 🏆



May 20 - Qualifier 1 (Hyderabad)

May 21 - Eliminator (Hyderabad)

May 23 - Qualifier 2 (Kolkata)

May 25 - Final (Kolkata)#IPL2025#ipl2025schedulepic.twitter.com/Wi46gEFBSt — Sushma (@sush_3006) February 16, 2025

The Indian Premier League (IPL) 2025 schedule was announced by the organisers on February 16. Defending Kolkata Knight Riders will take on Royal Challengers Bengaluru at Eden Gardens in Kolkata on March 22. The final will be played on May 25 at the home of the 2024 champions. pic.twitter.com/8QQu4I3U9F— News Daily 24 (@nd24_news) February 16, 2025

HERE IS THE FULL SCHEDULE OF MUMBAI INDIANS IN IPL 2025 💙 pic.twitter.com/Zcmv7YGg71— NewsSpectrumAnalyzer (The News Updates 🗞️) (@Bharat_Analyzer) February 16, 2025

राजस्थान रॉयल्स जयपुर के अलावा गुवाहाटी में भी मैच खेलती है। बीसीसीआई ने कार्यक्रम जारी किया है। पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 में अपने अभियान का आगाज 23 मार्च को एमए चिदंबरम स्टेडियम पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी।

BREAKING: TATA IPL 2025 SCHEDULE RELEASES TODAY ON STAR SPORTS & JIOHOTSTAR AT 5:30PM!



Start watching free on @JioHotstarhttps://t.co/lNHQ7Bo4zppic.twitter.com/ffUh3ykynW — Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2025

चेन्नई की कमान रुतुराज गायकवाड़ के हाथ में होगी। जबकि मुंबई की कप्तानी हार्दिक पंड्या करेंगे। श्रेयस अय्यर के पंजाब किंग्स में जाने के बाद केकेआर ने अभी तक कप्तान का ऐलान नहीं किया है। आरसीबी की कमान फाफ डु प्लेसी की जगह रजत पाटीदार के हाथ में होगी।