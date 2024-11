IPL 2025 Auction KKR Squad: 21 खिलाड़ी के साथ मैदान में चैंपियन केकेआर?, अय्यर, रिंकू और रसेल मचाएंगे तबाही, पर्स में 5 लाख शेष, नीलामी के बाद खिलाड़ियों की पूरी सूची

Highlights IPL 2025 Auction KKR Squad: कप्तान अय्यर को रिटेन नहीं किया और पंजाब किंग्स से जुड़ गए हैं। IPL 2025 Auction KKR Squad: अय्यर 2025 सीज़न के लिए बरकरार नहीं रखा गया था। IPL 2025 Auction KKR Squad: सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार खिताब जीते थे।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की नजर चौथे खिताब पर है। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक केकेआर ने कमर कस ली है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार खिताब जीते थे। 2025 में कोच और कप्तान नहीं दिखेंगे। कोच गंंभीर टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं और कप्तान अय्यर को टीम ने रिटेन नहीं किया और पंजाब किंग्स से जुड़ गए हैं। केकेआर को तीसरी आईपीएल ट्रॉफी दिलाने के बावजूद अय्यर 2025 सीज़न के लिए बरकरार नहीं रखा गया था।

केकेआर आईपीएल 2025 टीम:

रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़ रुपये), क्विंटन डी कॉक (3.60 करोड़ रुपये), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (2 करोड़ रुपये) , एनरिक नॉर्टजे (6.50 करोड़ रुपये), अंगकृष रघुवंशी (3 करोड़ रुपये), वैभव अरोड़ा (रु. 1.80 करोड़), मयंक मारकंडे (30 लाख रुपये), रोवमैन पॉवेल (1.50 करोड़ रुपये), मनीष पांडे (75 लाख रुपये), स्पेंसर जॉनसन (2.80 करोड़ रुपये), लवनिथ सिसौदिया (30 लाख रुपये), अजिंक्य रहाणे (1.50 लाख रुपये), अनुकूल रॉय (40 लाख रुपये), मोईन अली (2 करोड़ रुपये), उमरान मलिक (रु. 75 लाख)।

IPL 2025 Auction KKR Squad: केकेआर पर्स शेष-

रु. 0.05 करोड़।

IPL 2025 Auction KKR Squad: केकेआर आरटीएम कार्ड बचे: 0

IPL 2025 Auction KKR Squad: केकेआर के रिटेन खिलाड़ियों की सूची-

रिंकू सिंह (13 करोड़ रुपये)

वरुण चक्रवर्ती (12 करोड़ रुपये)

सुनील नरेन (12 करोड़ रुपये)

आंद्रे रसेल (12 करोड़ रुपये)

हर्षित राणा (4 करोड़ रुपये)

रमनदीप सिंह (4 करोड़ रुपये)।

मौजूदा चैंपियन ने नीलामी में 15 खिलाड़ियों को खरीदा है। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़ रुपये) पर पैसा ही पैसा खर्च किया। केकेआर ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे और वेस्टइंडीज के टी20ई कप्तान रोवमैन पॉवेल को भी साथ जोड़ा है। अय्यर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ऑलराउंडर बन गए।

फ्रेंचाइजी ने विस्फोटक सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक को 3.6 करोड़ रुपये में साइन किया। केकेआर ने वैभव अरोड़ा को रिटेन करने के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे को 6.5 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी गेंदबाजी इकाई को मजबूत किया।