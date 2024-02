IPL 2024: बाएं टखने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर मोहम्मद शमी, गुजरात टाइटंस को झटका

Highlights ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप फाइनल में भारत के लिए खेला था। 33 वर्षीय खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है।

IPL 2024: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए। गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने गुरुवार को बताया कि सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण अगले महीने होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए हैं। वह यूके में सर्जरी कराएंगे। 33 वर्षीय खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आखिरी बार नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप फाइनल में भारत के लिए खेला था। शमी ने विश्व कप में 24 विकेट झटके थे।

