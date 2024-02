Highlights इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का आगामी चरण 22 मार्च से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने की शुरुआत में होने की संभावना है। टूर्नामेंट का आगाज एक जून को अमेरिका और कनाडा के मैच के साथ होगा।

IPL 2024 Schedule Announced: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल IPL) का आगामी चरण 22 मार्च से शुरू होगा। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम 22 मार्च को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आईपीएल 2024 के उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की मेजबानी करेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई BCCI) ने पहले 17 दिन का आईपीएल कार्यक्रम जारी किया और बचे हुए मैचों के कार्यक्रम की घोषणा आम चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद की जायेगी। बीसीसीआई ने 2024 सीज़न के लिए आंशिक कार्यक्रम जारी किया। पहले 17 दिनों (22 मार्च से 7 अप्रैल) में 21 मैच खेले जाएंगे। इस दौरान चार डबल हेडर होंगे। पंजाब किंग्स (PKBS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) 23 मार्च को सीज़न का पहला दोपहर मैच मोहाली में खेलेंगे।

22 मार्चः चेन्नई सुपर किंग्स-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई

23 मार्चः पंजाब किंग्स-दिल्ली कैपिटल्स, मोहाली

23 मार्चः कोलकाता नाइट राइडर्स -सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता

24 मार्चः राजस्थान रॉयल्स-लखनऊ सुपरजाइटंस, जयपुर

24 मार्चः गुजरात टाइटंस-मुंबई इंडियंस, अहमदाबाद

25 मार्चः रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर-पंजाब किंग्स, बेंगलुरु

26 मार्चः चेन्नई सुपर किंग्स-गुजरात टाइटंस, चेन्नई

27 मार्चः सनराइजर्स हैदराबाद-मुंबई इंडियंस, हैदराबाद

28 मार्चः राजस्थान रॉयल्स-दिल्ली कैपिटल्स, जयपुर

29 मार्चः रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर-कोलकाता नाइट राइडर्स, बेंगलुरु

30 मार्चः लखनऊ सुपरजाइटंस-पंजाब किंग्स, लखनऊ

31 मार्चः गुजरात टाइटंस-सनराइजर्स हैदराबाद, अहमदाबाद

31 मार्चः दिल्ली कैपिटल्स-चेन्नई सुपर किंग्स, विजाग

1 अप्रैलः मुंबई इंडियंस-राजस्थान रॉयल्स, मुंबई

2 अप्रैलः रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर-लखनऊ सुपरजाइटंस, बेंगलुरु

3 अप्रैलः दिल्ली कैपिटल्स-कोलकाता नाइट राइडर्स, विजाग

4 अप्रैलः गुजरात टाइटंस-पंजाब किंग्स, अहमदाबाद

5 अप्रैलः सनराइजर्स हैदराबाद-चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद

6 अप्रैलः राजस्थान रॉयल्स-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जयपुर

7 अप्रैलः मुंबई इंडियंस-दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई

7 अप्रैलः लखनऊ सुपरजाइटंस-गुजरात टाइटंस, लखनऊ।

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सीज़न सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ घरेलू मैदान पर शुरू होगा। उम्मीद है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बीसीसीआई शेष कार्यक्रम की घोषणा करेगा। लोकसभा चुनावों के बावजूद इसका आयोजन पूरी तरह से देश में ही होगा। आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने यह जानकारी दी।

