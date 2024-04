Sanju Samson IPL 2024: पहली हार के साथ बड़ा झटका, संजू सैमसन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना, वजह

Highlights जीटी कप्तान गिल की शानदार 72 रन की पारी। पूर्व आईपीएल चैंपियन को आखिरी गेंद पर मात दी। रॉयल्स ने 3 विकेट पर 196 रन का विशाल स्कोर बनाया।

Sanju Samson IPL 2024: राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2024 में पहली हार का सामना करना पड़ा। इस बीच राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को बड़ा झटका लगा है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के बाद 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रॉयल्स की चार मैचों की जीत का सिलसिला शुभमन गिल की अगुवाई वाली टाइटंस ने तोड़ दिया। आखिरी गेंद पर रोमांचक मैच तीन विकेट से जीत लिया। आईपीएल अधिकारी ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर 10 अप्रैल को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के बाद जुर्माना लगाया गया है।

The RuPay on the go four of the Match between Rajasthan Royals & Gujarat Titans goes to Sanju Samson.#TATAIPL | @RuPay_npci | #RRvGTpic.twitter.com/ITsxryyLjB — IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2024

आईपीएल की न्यूनतम ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के तहत यह उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था, इसलिए सैमसन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सैमसन ने 38 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए और रियान पराग (78) की मदद से रॉयल्स ने 3 विकेट पर 196 रन का विशाल स्कोर बनाया। जीटी कप्तान गिल की शानदार 72 रन की पारी और अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान (11 गेंदों में 24 रन) की कैमियो पारी ने पूर्व आईपीएल चैंपियन को आखिरी गेंद पर मात दी।

हमने सोचा था यह विजयी स्कोर होगा: सैमसन

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को यहां गुजरात टाइटंस के खिलाफ करीबी मुकाबले में तीन विकेट की हार के बाद काफी निराश नजर आए और उनका मानना है कि उनकी टीम को स्कोर का बचाव करना चाहिए था। रॉयल्स के 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टाइटंस की टीम ने राशिद खान (11 गेंद में नाबाद 24) और राहुल तेवतिया (11 गेंद में 21 रन, तीन चौके) के बीच सातवें विकेट की 14 गेंद में 36 रन की साझेदारी से 20 ओवर में सात विकेट पर 199 रन बनाकर जीत दर्ज की।

Jaipur witnessed a thrilling encounter that went down to the final ball and kept everyone on the edge of their seats! 🥶



Recap the #RRvGT contest with @bhogleharsha 🎙️👌#TATAIPLpic.twitter.com/1AM21Z2SLW — IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2024

कप्तान शुभमन गिल (72) और साई सुदर्शन (35) ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। रियान पराग (48 गेंद में 76 रन, पांच छक्के, तीन चौके) और सैमसन (38 गेंद में नाबाद 68 रन, दो छक्के, सात चौके) ने इससे पहले अर्धशतक जड़ने के अलावा तीसरे विकेट के लिए 78 गेंद में 130 रन की साझेदारी की जिससे रॉयल्स ने तीन विकेट पर 196 रन बनाए।

टीम अंतिम आठ ओवर में 108 रन जोड़े में सफल रही। सैमसन ने मैच के बाद कहा, ‘‘जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था तो मैंने सोचा कि 180 के आसपास का स्कोर प्रतिस्पर्धी होगा। मुझे लगा कि 197 रन एक विजयी स्कोर था। ओस नहीं थी और विकेट थोड़ा सूखा और गेंद नीची रह रही थी। हमारे गेंदबाजी आक्रमण के साथ हमें ऐसा करना चाहिए था लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की।’’