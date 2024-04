GT vs DC: गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटन्स को हराया, सिर्फ 89 रन बना सकी जीटी

Highlights गुजरात टाइटन्स को 17.3 ओवर में 89 रन पर समेट दिया इस सत्र में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर गुजरात टाइटन्स का भी यह आईपीएल में सबसे कम स्कोर है

IPL 2024, Gujarat Titans VS Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में गुजरात टाइटन्स को 17.3 ओवर में 89 रन पर समेट दिया जो इस सत्र में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। इसके बाद दिल्ली ने ये लक्ष्य नौवें ओवर में हासिल करके 6 विकेट से जीत दर्ज की।

गुजरात टाइटन्स का भी यह आईपीएल में सबसे कम स्कोर है। उसके लिए केवल तीन खिलाड़ी दोहरा स्कोर बना सके जिसमें से राशिद खान ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाये। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकेश कुमार ने तीन जबकि ईशांत शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने दो दो विकेट हासिल किये। खलील अहमद और अक्षर पटेल को एक एक विकेट मिला।

Wrapped 🆙 by Mukesh Kumar 🙌



He ends his spell with 3️⃣ wickets 👏👏



Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #GTvDCpic.twitter.com/sT9tWxddLa